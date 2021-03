Miguel Alemán se encuentra en Semáforo en Verde

La tarde de este viernes el Presidente Municipal Lic. Servando López Moreno anuncio a través de un en vivo de Facebook en el sentido que Miguel Alemán ha bajado de considerable materia los contagios de Covid-19 al grado que se a pasado a semáforo verde y derivado de esto permitirá la apertura economía permitiendo muchas oportunidades de salir adelante en los trabajo, turismo y de desarrollarnos y de prestar servicios entre otros.

Advirtió que no se debe bajar la guardia puesto que la pandemia del Covid-19 no se a terminado ya que las vacunas aun no llegar al municipio sino que apenas llegaran durante este mes de marzo y abril para los adultos mayores de 60 años y mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos y protegiéndonos con cubrebocas, aplicar la sana distancia, aplicación de gel y lavado constante de manos y no salir de los hogares si no hay necesidad.

Dijo que estas medidas de salud seguir vigentes durante el año hasta que haya una vacuna para todos para que tengamos inmunidad y con ello no tener el temor de ser contagiados de Sars Cov2.

Recalco que se está haciendo el mejor esfuerzo como gobierno y la sociedad está haciendo lo propio como lo es el cuidado y protegiendo ante esta adversidad puesto que esto es un trabajo de ambas partes.

“Creo que hemos aprendido a cuidarnos y protegiéndonos durante todo este año desde que inicio la pandemia el pasado 25 de marzo del 2020”.

Para finalizar el munícipe dijo que tiene un compromiso muy grande con la sociedad de Miguel Alemán y por tal motivo tiene un gobierno muy humano muy sensible a las necesidades de los miguelalemanenses, priorizando todo lo que tiene que ver con la salud con las gente de este municipio compromiso que a tenido desde el inicio la pandemia.