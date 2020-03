medidas por parte del ayuntamiento y tesorería

La Secretaría del Ayuntamiento en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio

de Reynosa, Tamaulipas, atendiendo las instrucciones giradas por la titular del Gobierno Municipal, derivadas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud difundidas por la Secretaría de

Salud del Gobierno Federal en el marco de la primera Sesión Extraordinaria 2020 del Consejo de Salubridad General y las realizadas por el Goberno del Estado de Tamaulipas.

Con las facultades que coneren los Artículos 49 Fracción IV, 65 y 69 del Código Municipal Vigente

en el Estado de Tamaulipas en relación con el Numeral 17 y 18 del Reglamento de Administración Pública

del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a jar medidas preventivas como muestra del

compromiso con la salud de las personas y la convicción de contribuir a la atención de la contingencia

con acciones que nos permitan disminuir el impacto del COVID-19; al tiempo que les hacemos un llamado, para sumarse en este esfuerzo de contención y mitigación de la enfermedad, por lo que se invita a

toda la población a seguir las siguientes recomendaciones generales:

1. Lavarse las manos contantemente.

2. No saludar de mano ni beso.

3. Evitar tocar con tus manos, boca, nariz, ojos o cara. Mantén una distancia de 1.5 metros.

4. Desinfecta objetos frecuentemente.

5. Al toser o estornudar cubre tu boca y nariz.

6. Si tienes ebre, tos o dicultad para respirar, solicita atención médica inmediatamente.

Es tarea de todos participar activamente en la contención de la propagación de este virus, y de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Constitución y en aras de respetar el derecho humano a la

salud y a la vida, se les comunica las siguientes disposiciones aplicables en nuestro municipio:

1. Se suspende la realización de eventos masivos.

2. Se solicita a las personas no permanecer jos en parques y lugares públicos, sólo se permite el libre

tránsito.

3. Se prohíbe la realización de reuniones en parques y lugares públicos.

4. Se suspende el otorgamiento de nuevos permisos para realizar eventos públicos o privados.

5. Se cancelan los permisos que hayan sido otorgados para realizar eventos privados.

6. Se suspenden o restringen los servicios públicos que representen un riesgo para la salud y no sean de

urgente necesidad, por ejemplo, bibliotecas, centros comunitarios (CAIC´s, Tamules, DIF, Ciudad de las

Familias Felices).

Del mismo modo, hacemos el siguiente exhorto como medida de seguridad y control en lugares

concurridos:

Se exhorta a los propietarios de restaurantes, bares, cantinas, gimnasios, centros recreativos,

balnearios, albercas, palapas, salas de cine, salones de eventos sociales, casinos, así como a los locatarios

de tianguis y mercados públicos, a suspender temporalmente sus actividades como medida de

prevención establecida por las autoridades de salud Federal, Estatal, y la Organización Mundial de la

Salud.

Además, con pleno respeto a su autonomía, recomendamos a los Centros de Trabajo:

1. La aplicación de filtros sanitarios en sus instalaciones.

2. Establecer políticas no sancionables para que empleados tales como mujeres embarazadas, adultos

mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas no controladas puedan quedarse en casa.

3. Considerar prácticas como “Trabajo desde Casa”, en función de la gravedad de la contingencia.

4. Pactar con sus trabajadores y/o organizaciones sindicales la suspensión o reducción de jornadas

laborales, en caso de ser necesario.

Manejo de Información:

• Con la finalidad de garantizar la veracidad de la información, recomendamos consultar las fuentes

oficiales como son la Secretaría de Salud Federal y del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Organización Mundial de la Salud.

• Es imperativo no crear confusión con el manejo de la información, por lo que solicitamos a la

población NO replicar información que no sea de fuentes oficiales.

IMPORTANTE: SE PIDE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, A PERMANECER EN CASA SI NO TIENE

UNA CAUSA URGENTE O IMPRESCINDIBLE QUE LO OBLIGUE A SALIR DE ELLA.