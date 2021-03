Más de 22 dosis de vacunas anti covid llegan en mal estado a Tamaulipas

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- La Secretaria de Salud de Tamaulipas mantiene asegurado un lc ote de 22 mil 800 dosis de la vacuna de origen chino Sinovac, debido a que en el momento en que las recibieron no cumplían con las normas de la temperatura a las que debe mantenerse.

Así mismo, la titular, Gloria Molina Gamboa, adelantó que en caso de que el gobierno federal decida aplicarla, la institución estatal se deslinda de toda responsabilidad ante una posible reacción en las personas que la reciban.

En una conferencia de prensa que este miércoles hizo en el estado Nueva León y a la par con su homólogo Manuel de la O Cavazos, Molina Gamboa reveló que la recepción de la vacuna fue bajo protesta.

De manera cronológica narró que la noche del domingo recibieron dos cajas del biológico en las cuales venían las 22 mil 800 vacunas de origen chino pero detectaron que temperatura era de 13 grados centígrados, considerada dentro de las normas como fuera del rango y que pone entredicho su efectividad.

“Al siguiente día, 8 de Mmrzo, notificamos a la COEPRIS de Tamaulipas para que tomara cartas en el asunto y asegurará las vacunas, procedimiento que tenemos normado desde hace más de 40 años para asegurar las vacunas, y que se proceda al estudio de las mismas para saber su potencia, si no está en riesgo la potencia o calidad de la vacuna para aplicarse a las personas” explicó.

El comisionado levantó el acta y la envió a COFEPRIS para que supiera de lo ocurrido.

Para el martes en la noche, a través del enlace estatal “correcaminos”, recibieron como respuesta que las vacunas eran efectivas y que se podían aplicar, explicó Molina Gamboa.

Les aseguraron que el compuesto tenía resistencia hasta 14 días dependiendo de las temperaturas.

Sin embargo, Molina Gamboa argumentó que al no tener una plena información sobre biológico como institución local piden que no se aplique a la población tamaulipeca ante la sospecha de una posible reacción y que en dado caso de que la federación determine vacunar será bajo su propio riesgo.

“Si bien la federación decide que pueden aplicarla a las personas, la secretaría de salud se deslinda de toda responsabilidad en los efectos que la vacuna pueda ocasionar en quien o quienes sean aplicadas”.

Aclaró que el estado seguirá colaborando para lograr la inmunización siempre y cuando las vacunas lleguen conforme a la norma.