Mantienen Tabla de Valores.

Éste lunes se llevó a cabo la segunda reunión de la Junta Municipal Catastral encabezada por el Presidente Municipal, donde acordaron, mantener igual la tabla de valores a cómo se está ejerciendo, esto para no dañar más la ya golpeada economía de la ciudadanía.

Esta junta integrada por funcionarios municipales y representantes de la Sociedad Civil, acordó por unanimidad, mantener los valores catastrales a fin de que los ciudadanos no sufran incrementos en su pago del impuesto predial del año 2021.

“Hoy tuvimos la segunda reunión para la junta catastral del municipio, solamente fue para aprobar la tabla de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2021, y pues no se hizo ninguna modificación, como lo mencionamos en la reunión, el por qué no quisimos o no se no se hizo ninguna modificación?; Fue porque como sabemos ahorita la economía no es tan buena que digamos, aparte sumando la contingencia por el covid-19, pues no queremos que se afecte más la economías de todos los ciudadanos de nuestro municipio.

Es por ello que no se va amover ningún valor, así es que va a seguir igual como hasta ahorita hemos trabajado con la tabla” menciono Olga Lidia Carrizales Hernández, Encargada del Departamento de Catastro.

Cabe destacar que para efecto de esta disposición tendrá que ser avalada por los integrantes del honorable cabildo en la próxima sesión la cual se estima pueda tener el mismo resultado en beneficio de la población.

Esta reunión fue presidida por el alcalde Carlos Ulibarri lopez, quien en todo momento ha estado preocupado por la economía de la ciudadanía, pues se tomó esa decisión ya que no quiere afectar más la economía. Es por eso que el alcalde además hace un atento llamado a las personas que aún no se han acercado cumplir con esta obligación, que aprovechen este apoyo, ya que no se moverán los números y solo pagaran lo que ya tienene estipulado sin incrementos al no moverse esta tabla catastral ya que cuanto a sus propiedades siguen siendo las mismas no se no se las afecta el valor por metro cuadrado en sus propiedades, esta es la manera que el municipio les brinda este apoyo, fue el mensaje enviado por la primera autoridad a través de la Lic. Olga lidia Carrizales