bacheo en las vialedades principales

El personal del departamento de servicios públicos primarios, del área de bacheo, se encuentran trabajando arduamente y a marchas forzadas para tratar de dar avance en las vialidades antes de que vuelvan las lluvias y se vuelvan a interrumpir los trabajos y lo que ya están avanzados no se puedan terminar a tiempo.

“Actualmente se han aplicado alrededor de 60 toneladas de carpeta en las calles Morelos e Independencia y se tiene contemplado que durante la presente semana se atenderán las calles Constitución desde la Rayón hasta la Colegio Militar” menciono Sergio Chávez coordinador de bacheo.

En cuestión del bacheo se estuvo trabajando desde el lunes, se estuvo aventando un material frío, se batallo un poco porque escaseo el material material, ya que la empresa proveedora de este material de carpeta, no estaba produciéndolo, debido a eso fue el ligero retrasó en los trabajos.

“Iniciamos trabajos de la carpeta empezamos sobre la avenida Morelos, toda de Morelos desde rayón a Colegio Militar y posteriormente en la calle Independencia y vamos de rayón a Colegio Militar, hemos tapado un total de en una semana que va, 6 días tenemos,382 metros cuadrados con un total de 218 baches con lo de ahora yo creo que suman 270 baches y 425 metros cuadrados quedamos tapado nada más está lo que es la Calle Morelos y la independencia” Comento Sergio Chávez.

Las indicaciones alcalde Carlos Ulibarri, es que se le de duro al bacheo al circuito del centro, del primer cuadro de la ciudad y posteriormente se siga con las calles aledañas, por lo que las próximas a seguir serían las calles: Constitución, Francisco I Madero y la Coahuila Norte, que son las más cercanas, siguiendo las indicaciones de la primera autoridad.

“Este es un programa muy intenso de bacheo dice el presidente que no doblemos las manos que le sigamos, que la sabana está contenta porque en estas lluvias que pasaron no se podía aventar nada de carpeta se destrozaron mucho las calles y en sí y hay unas partes que le echamos caliche revestimiento pero fue nomás por mientras para que los carros no llegaran y toparan, no bajaremos la marcha y vamos a ir a todas partes”. Finalizo Diciendo Sergio Chávez.

Los trabajos de bacheo se seguirán intensificando en los siguientes días que en necesario terminar el primer cuadro de la ciudad y las calles aledañas para posteriormente, hacer lo propio en las colonias cercanas al primer cuadro, con esto se trata de tener mejores vialidades en esta progresista ciudad.