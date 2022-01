Los morenistas queremos Un mejor estado: Américo

Nuevo Laredo, Tam. 22 Enero 2022.- Los morenistas queremos un mejor estado y un mejor país, sostuvo ante militantes y simpatizantes de este municipio el doctor Américo Villarreal Anaya, precandidato único del partido guinda a la gubernatura.

Ante simpatizantes y militantes de esta frontera, el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional, Villarreal Anaya dijo que este municipio ya es territorio Morena donde se impulsa la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que vamos a vivir sin miedo para tener un futuro mejor, tener mejores logros y espacios de bienestar para las y los tamaulipecos bajo los ideales de no mentir, no robar y no traicionar.

Este Movimiento es humanista, busca el bienestar para todos y tiene entre sus fortalezas la paridad de género, toda vez que las mujeres participan en el cambio de la nación como nunca antes se ha dado, destacó Américo.

Al igual que en todo Tamaulipas esta región es ideal para vivir, prosperar en paz y es una ciudad de la que las mujeres y hombres nos sentimos orgullosos, afirmó AVA.

En la toma de protesta al Comité de Defensa de la Cuarta Transformación de MORENA, Villarreal Anaya reconoció el esfuerzo que realizan los habitantes de esta región para salir adelante a través de sus actividades diarias.

“Sumemos esfuerzos para que juntos hagamos historia, por ello digámosle a nuestras familias, vecinos y a nuestros amigos a que nos sumemos a esta gran transformación, que ya se escribe en Tamaulipas”, conminó.