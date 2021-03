Llega a Mier el programa de Inversión Tamaulipas

Cd. Mier, Tamaulipas.- Con el propósito de apoyar a los emprendedores y medianas y pequeñas empresas la mañana de este lunes se presentó con Marco Antonio Arreo Cardoza Director de Programas Federales el Lic. Raymundo José Luis Hernández Garduño Coordinador Regional concede en Reynosa del Programa Inversión Tamaulipas.

El motivo de la visita fue para dar a conocer de Inversión Tamaulipas Creditam, Microempresario y Microcréditos por parte del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal explicó brevemente cada uno de los programas que otorgan a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas que deseen inscribirse en estos programas.

CREDITAM: Dirigido a micro, pequeñas empresas formalmente constituidas de los sectores industrial, comercial y de servicios que requieran financiamiento para capital de trabajo y adquisición de activos fijos.

Moto de financiamiento de $50,000 a $500,000 pesos.

TASA DE INTERES

14% anual (Garantía hipotecaria)

17% anual (Garantía prendaria) con un incentivo de pago puntual de 3%.

PLAZO: Hasta 36 meses para créditos de habitación y créditos refaccionarios.

GARANTIAS: Hipotecaria y Prendaria.

MICROEMPRESARIO: Financiamiento orientado a microempresas emprendedoras del sector industrial, comercio y servicios.

MONTO DEL FINANCIAMIENTO

*De $10,000 a $50,000 pesos

TASA DE INTERES

*14% Anual garantía Hipotecaria con incentivo por pago puntual de 3%

*17% Anual garantía Prendaria con incentivo por pago puntual de 3%

PLAZO de 36 meses.

GARANTIAS

-Obligado solidario

-Prenda: Cobertura minia de 2 a 1.

-Hipotecaria: Cobertura 1 a 1.

CAPACITACION: Adicionalmente Inversión Tamaulipas pone a disposición de sus acreditados y Cámaras Empresariales, capacitación para desarrollarse, mejorar el capital humano y utilizarlo en recurso de nuestros programas.

MICROCREDITO: Programa del Gobierno que apoya la visión emprendedora de los tamaulipecos con la idea de fortalecer el desarrollo de proyectos productivos que en general el autoempleo y que fortalezcan la economía familiar.

PROYECTOS APOYADOS

*Comercio (Abarrotes, ropa, calzado, cosméticos, etc.)

*Manufactura (Pan, quesos, carpintería, ropa, etc.)

-Servicio (Restaurante, taller, estética, etc.)

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

-Integrados en núcleo solidarios

-Créditos escalonados de $3,500 a $30,00 pesos

-Pago semanal hasta 64 semanas

-Tasa de interés del 1.25 al 2.50%

REQUISITOS

-INE y comprobante de domicilio vigente.

-Curp y Registro del SAT (RFC).

Para finalizar el responsable de Programas Federal en el municipio Marco Arreola Cardoza dijo que las personas interesadas en estos programas pueden acudir a la oficina de Desarrollo Económico en la Presidencia Municipal en horario de 9:00am a 2:30pm. de lunes a viernes para mayor información.