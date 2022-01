Limpieza Macabra en Reynosa

Cd. Reynosa, Tam.-Personal de servicios Públicos primarios se llevaron la sorpresa de su vida al encontrar el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición un área verde de la colonia Los Almendros, en esta ciudad fronteriza de Reynosa

El halazgo fue repirtado poco despues del medio dia al servicio emergencias 911 por parte del personal emcargado de la limpieza publica mencionando que se encobtraba el cuerpo de una persona al parecer el cuerpo en descomposición de una persona del sexo femenino en avanzado estado de descomposición en esa area que se encobtraba limpiando.

Se menciona que personal de servicios de limpieza del ayuntamiento lograron ver un cuerpo de una dama en descomposición. cuándo realizaban la limpieza sobre lo que es un dren en la colonia, Los Almendros

Mencionan los trabajadores que se encontraban realizando trabajos de limpieza sobre el viaducto Reynosa exactamente frente al circuito arrayán entre calle bellardia y flor de Gali, cuando al tumbar una parte del zacate alto, lograron ver con horror los restos humanos, avisando al jefe de cuadrilla quien asu vez optó por llamar a los servicios de emergencias para reportar el hecho.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona ya no no se encontró documentación alguna de identificación, tampoco se detalló sobre la vestimenta que portaba la víctima, hasta en tanto no den conocimiento las autoridades.

El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Estatal posteriormente acudieron elementos de la policía de investigación acompañados de servicios periciales Quiénes tras realizar las tareas necesarias ordenaron el traslado de los restos al SEMEFO para determinar las verdaderas causas de su muerte.

N. Gea M.