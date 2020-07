La nueva normatividad no frenará la exportación de ganado hacia los Estados Unidos.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural informa que la exportación de ganado hacia los Estados Unidos no se detendrá, por lo que el dinamismo de los productores pecuarios en esta actividad comercial seguirá firme aún y con las nuevas disposiciones que ha ordenado el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de ese país (APHIS-USDA).

Lo anterior fue confirmado por el Secretario Ariel Longoria García quien sostuvo que sólo se adhieren nuevos requisitos para la exportación de becerros y que esta nueva normatividad estará llevándose a cabo desde el 15 de agosto del presente año.

“Simplemente se le pone otra condicionante, ahora se tendrá que probar también al ganado de origen, es decir, que prácticamente a las madres de los becerros que se exportan tendrán que tener una prueba caudal a tuberculosis vigente no mayor de 12 meses y otra al lote de exportación”, recalcó.

Refirió que esta nueva decisión la tomaron funcionarios de USDA a raíz de no haber venido a hacer la verificación que se tenía pronosticada para el día 3 de abril aproximadamente y que después se estuvo posponiendo.

Subrayó que esto también influyó para que las mismas autoridades americanas decidieran de manera unilateral reclasificar el estatus zoosanitario de Tamaulipas, el cual pasará de Acreditado Modificado a Acreditado Preparatorio hasta en tanto no se lleve a cabo la supervisión.

El Secretario Ariel Longoria García se mostró optimista al referir que todas las pruebas que se realicen al ganado tamaulipeco a partir de la fecha señalada, mostrará un estado zoosanitario sano, sobre todo en el tema de la tuberculosis bovina.

Dijo que es necesario agilizar los procedimientos con médicos especializados y que ante un caso detectado, el hato será desalojado siguiendo las acciones que el protocolo requiera.

Por su parte, Julio Gutiérrez Chapa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas dijo que este es un reto más que se va a enfrentar y que posiblemente a finales de este año se pedirá nuevamente a APHIS-USDA que vengan a realizar la revisión y constaten que la sanidad del estado es una de las mejores del país.

Confió en que no disminuirá la exportación de ganado ya que los ganaderos han estado haciendo sus pruebas y se tiene la vigencia de un año para poderlas presentar con esta nueva modalidad para Acreditado Preparatorio.

Informó que cada cinco años se ha hecho un barrido de tuberculosis en el estatus que teníamos de Acreditado Modificado, por lo que tenemos un avance considerable a la fecha”, informó.

El Gobierno de Tamaulipas, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado y SENASICA continuarán realizando acciones y vigilancia para erradicar o mantener baja prevalencia de tuberculosis bovina, por lo que ante esta modificación, se hará lo conducente para ratificar el estatus zoosanitario de Acreditado Modificado.