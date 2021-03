La Ley “Combustóleo” promovida por el Ejecutivo Federal es retrógrada y contraria al resto del mundo

Ciudad de México.- Con la reforma eléctrica promovida por el titular del Ejecutivo Federal México

incumple sus compromisos, contratos y obligaciones, va en sentido contrario al resto del mundo,

denunció el senador Ismael García Cabeza de Vaca.

En estas condiciones, “México es un país que contamina, no le importan las generaciones futuras,

el medio ambiente, la economía y la salud”.

La iniciativa es contraria a la Constitución, así como a los acuerdos internacionales en los que

México se ha comprometido con el mundo para avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Esta reforma, afirmó, obliga a los mexicanos a depender del uso de energéticos altamente

contaminantes que repercuten en graves daños a la salud y privilegia a la Comisión Federal de

Electricidad y al monopolio, sin importar lo costoso que resulte, debido a que recurrirá al

combustóleo y al carbón, además de que “va en contra de la libre competencia”, agregó el

senador de la LXIV Legislatura del Senado de la República.

“Ya no será la energía más barata la que dicte el funcionamiento del sistema eléctrico nacional,

sino el competidor beneficiado (la CFE) sin importar el costo, lo anterior en contra del libre

mercado que señala el artículo 28 constitucional”, explicó el legislador del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional (GPPAN).

Este mismo artículo, el 28, señala como áreas exclusivas del estado la transmisión y distribución

de la energía eléctrica no así la generación y suministro, pretendiendo excluir a todo competidor y

dejar sólo a la CFE, a costa de la economía de los mexicanos, añadió.

Así mismo, elimina la necesidad de hacer subastas para obligar a nuestro país a la opacidad y

discrecionalidad al conceder a la sometida Comisión Reguladora de Energía a decidir sobre el

otorgamiento o no de permisos, señaló el senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Hablan de contratos y permisos a modo, llevan 3 años echando culpas, haciendo de la omisión su

bandera de corrupción. La Comisión Reguladora de Energía puede renegociar contratos y licencias

y ¿qué ha hecho?, nada, afirmó.

De 88 solicitudes de permisos solo dieron 18, además hay 400 solicitudes de estaciones de

servicio sin resolver. “Solo se han aprobado las que le importan a PEMEX y a MORENA y fueron 17

solicitudes resueltas para 1 sola empresa, cuando anteriormente se resolvían alrededor de 14 mil

en un solo año”, indicó.

Por lo que se refiere a la CFE, expresó que la pésima gestión del gobierno federal “los ha orillado a

tener apagones y a fabricar oficios falsos”.

Indicó además que “está confirmado que la CFE no está en números rojos sino que en realidad “no

ha querido bajar las tarifas”.

La CFE tuvo utilidades por 19 mil millones de dólares, con lo que pudo bajar el costo de la energía

eléctrica por lo menos en un 15 % pero no han querido, porque decidieron quedarse con las

utilidades, enfatizó.

“Simulación, oídos sordos, mentiras y discursos sin argumentos son solo una muestra de lo que

hemos visto del Partido Morena y sus aliados: una farsa de parlamento abierto en la Cámara de

Diputados para encubrir el autoritarismo y servilismo del poder legislativo”, concluyó el senador

del GPPAN