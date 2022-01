LA CARAVANA DIEZ EN MOVIMIENTO SIGUE RECORRIENDO TAMAULIPAS

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Al continuar en su recorrido por Tamaulipas la Caravana de Diez en Movimiento ha llegado a 11 de los 43 municipios en su primer semana de precampaña.

Arturo Díez Gutiérrez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas, continúa sosteniendo reuniones con la militancia y simpatizantes, en donde además afirma que, no se solicitará seguridad para recorrer el estado.

Señaló que sigue con sus recorridos en los que ha podido convivir y escuchar a la gente, los simpatizantes y militantes lo han recibido muy bien en los municipios que ha visitado.

“En cada pueblo, en cada casa la gente nos recibe muy bien, hay muchas peticiones como es la falta de medicamentos, falta internet en las escuelas y plazas públicas para los estudiantes, así como falta de impulso a los comercios locales, mucha inversión pública”, indicó.

En su recorrido por Antiguo Morelos, comentó que esta es una zona donde las familias viven de la agricultura y la ganadería, por lo que es importante crear proyectos de apoyo para impulsar estas actividades, principalmente la producción de caña de azúcar.

“Arturo Díez está preparado para pintar a Tamaulipas de naranja, como se hizo en el estado de Jalisco y recientemente en Nuevo León, porque la gente ya está cansada de la vieja política”, señaló.

De igual manera afirmó que la Caravana de Diez, continúa y señaló respecto a la seguridad, que por el momento no la necesita.

“Nosotros no traemos ningún aparato de seguridad que nos cuide, por lo que seguiremos recorriendo cada rincón del estado, con el firme propósito de conseguir el apoyo de los militantes”.