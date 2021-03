La audiencia de desafuero fue una embestida política: Francisco Garcia Cabeza de Vaca

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Como una embestida política con fines electoreros fue como catalogó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeza de Vaca a las declaraciones que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, hizo ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

A través de su cuenta de twitter, Garcia Cabeza de Vaca vertió sus opiniones en seis puntos y entre los cuales acusó que la información vertida del titular de la UIF violó sus derechos y a la presunción de inocencia.

“La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República se basa exclusivamente en la compraventa de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales.

Lamento que Santiago Nieto expusiera información que no está relacionada con el caso que se le acusa además de que incluyera datos y conjeturas consideradas para él falsas.

En el segundo punto el gobernador señaló que la UIF aceptó no tener elementos para vincularlo con el crimen organizado, además de no existir indicios del supuesto robo de armas.

“Durante la audiencia se probó que esa imputación provino de una publicación de una página de internet y no de una fuente o agencia de seguridad de carácter internacional como afirmó en su intervención inicial”.

Aclaró que dentro de las declaraciones que Nieto Castillo hizo sobre unas casas, ninguna es de su propiedad.

En el tercer punto solicitó al presidente de la Sección Instructora que todo se resuelva en términos de ley en el cual sus integrantes deben deshacer todas las especulaciones vertidas al considerarlas como ilegales y que no están relacionadas con la materia de solicitud presentada por la FGR.

Dentro del cuarto señalamiento, el gobernador rechazo la violación al Debido Proceso al denunciar que se hizo todo de manera arbitraria.

“Rechazo la violación del titular de la UIF al debido proceso de mi defensa con la difusión publica de datos que faltan a la verdad así como al manejo arbitrario de mi caso en comparación con el de otras lineas de trabajo de la UIF”.

Expreso que es preocupante na flagrante violación a los compromisos internacionales en materia de colaboración y acción financiera.

Especialmente la prohibición a que este tipo de unidades se arrogue facultades de autoridad investigadora

En su quinto señalamiento Garcia Cabeza de Vaca acusó que el titular de la UIF se extralimito en sus atribuciones y la acción demuestra “que todo esto se trata de una embestida política con fines electorales y a un linchamiento mediático para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tiene en nuestro país”.

Y por último denunció que al realizarse una audiencia pública para resolver la solicitud del desafuero vulneró sus garantías, una de ellas el de la presunción de inocencia y la privacidad.

“La realización de esta audiencia pública vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y la privacidad debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros.

Me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad”.

Una vez realizada la audiencia entra el inicio del periodo de pruebas que consta de 30 días en las cuales se citará a la parte acusadora y denunciada a exponer sus argumentos.

Una vez vencido el tiempo la Sección Instructora analizará las pruebas y procederá a resolver el procedimiento de declaratoria que será enviado al poder legislativo