Juez concede suspensión definitiva contra orden de aprehensión del gobernador Francisco Cabeza De Vaca

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Faustino Gutierrez Pérez, Juez Octavo de Distrito con sede en el estado de Tamaulipas, concedió la suspensión definitiva a la orden de aprehensión que había contra el gobernador, Francisco Garcia Cabeza de Vaca, por los delitos de Lavado de Dinero y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Dentro del razonamiento, el administrador de justicia señaló que la suspensión obedece a la inmunidad procesal.

La resolución dictada emana de un juicio de amparo que los abogados del mandatario tramitaron el 24 de mayo de este año en actos reclamados contra el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Fiscalía General de la República y otras autoridades con sede en la ciudad de México así como en otros tribunales del país.

Días anteriores a través de las redes sociales y funcionarios del gobierno federal revelaron que la Fiscalía General de la República había obtenido de un juez de distrito una orden de aprehensión en su contra.

“Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto no se resuelva lo que proceda a la suspensión definitiva” fue lo que dictó al momento de la suspensión dentro del juicio 669/2021-2 y fijo este siete de junio la celebración de la audiencia para determinar si se le otorgaban o no la protección.

En la resolución, el Juez Federal detalló que al llegarse la fecha de audiencia no se encontraba ninguna de las partes, además de otorgarse a la parte quejosa tres días para que manifestara el interés convenga.

“Por tanto, en el caso, el suscrito opta por proteger el interés social, sobre la regla particular aludida, de momento, y solo para efectos de esta medida suspensional, pues la gravedad de los hechos con apariencia de delito que se le imputen al amparista, no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”.

E el segundo punto resolutivo refiere:

“SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra, y en los términos precisados en el considerando segundo”.

En el tercer resolutivo se ordena que la decisión deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno para los efectos legales que haya lugar respecto de las quejas que se tuvieron interpuestas en los proveídos del 27 de mayo de este año.