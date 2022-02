INVITAN A CIUDADANOS A PAGAR EL PREDIAL Y RECIBIR UN DESCUENTO DEL 15 POR CIENTO

Desde el mes de octubre, más de 54 millones de pesos se han recaudado por concepto del pago del Impuesto Predial; durante enero y febrero se ofrece un 15 por ciento de descuento a los contribuyentes, mientras que los siguientes meses el porcentaje de ahorro será menor.

Esta iniciativa está contemplada en la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo para el ejercicio fiscal del 2022 y ratificada por el Cabildo, con el objetivo de que los ciudadanos estén al corriente con sus pagos y dejen de acumular impuestos por pagos a destiempo.

“Durante el periodo de marzo-abril se tendrá una bonificación del 8 por ciento, por lo que es preferible que la ciudadanía aproveche el descuento del 15 por ciento que estará vigente hasta el 28 de febrero, ya que será más significativo el ahorro que tendrán al pagarlo”, mencionó el Director de Ingresos del Municipio, Martín Morga Martínez.

El funcionario añadió que hasta el momento los ciudadanos han pagado 54 millones 670 mil 661 pesos e invita a la ciudadanía a que pague el Predial en lo que resta del mes para que obtengan una bonificación del 15 por ciento, además de que este pago se transforma en obras y servicios para el bienestar de la población.

Los módulos habilitados para el pago del Impuesto Predial son:

Centro Cívico: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM

Dirección de Ingresos: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM y los sábados de 9:00 AM a 2:00 PM

Oficina de COMAPA en la colonia Hidalgo: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM

Módulo en Prometeo número 502 en Reservas Territoriales: de lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM

Oficina de Planeación: Arteaga número 3900 de lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM

Oficina del Tanque Elevado Matamoros entre Luis Caballero y Perú: lunes a viernes de 8:00 AM a 3:00 PM

Edificio de Seguridad Pública (Tránsito): lunes a sábado, de 8:00 AM a 8:00 PM

Módulo en Paseo Reforma: lunes a viernes de 8:00 AM a 8:00 PM, sábados de 9:00 AM a 4:00 PM y domingos de 9:00 AM a 2:00 PM