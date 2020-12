Invita HP a prevenir y cuidarse contra el COVID en estas fechas navideñas.

Ante la importancia de hacer un llamado general a la ciudadanía durante esta temporada invernal en tiempos de pandemia, Humberto Prieto Herrera salió a las calles de Reynosa para exhortar y hacer consciencia en el uso del cubrebocas.

En su recorrido, Prieto Herrera comentó se pudo observar no solo la falta del uso del cubrebocas por parte de algunos ciudadanos, si no también una gran movilidad en donde la autoridad no hace nada por qué esto disminuya, ocasionándose así las aglomeraciones que deben de evitarse en la población.

Respetar la distancia y protegerse son algunas de las medidas de prevención que se deben promover hoy en día para asegurar disminuir los casos de contagio, toda vez que el riesgo es alto, ante los cambios de temperatura, señaló HP luego de su recorrido.

De esta forma es como la promoción del cuidado y prevención, se suman a las acciones que se encuentra llevando acabo Humberto Prieto Herrera, quien se ha comprometido a atender los llamados ciudadanos y buscar el bien en estos durante estas fiestas navideñas.