Invita Gobierno de Reynosa a la Etapa Municipal de Atletismo

El Alcalde Carlos Peña Ortiz, invita a instituciones educativas, clubs, ligas y al público en general a participar en la Etapa Municipal de Atletismo, competencia clasificatoria rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2025.

El Instituto Municipal del Deporte pone a disposición sus oficinas para realizar el proceso de inscripción.

Ubicación: Carretera a Matamoros Km 2.5, Col. La Escondida. Teléfono: 8999575797.

Categorías:Sub 14, 15 y 16 años, Sub 16, 17 y 18 años, Sub 18, 19 y 20 años, Sub 20, 21 y 22 años

Ramas: Femenil y Varonil

Demuestra tu velocidad, resistencia y talento en la pista y representa a Reynosa en el camino a la gloria deportiva

