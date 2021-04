Invertirá Yahleel sin límites en educación

NUEVO LAREDO.- Al identificarse plenamente con las educadoras de Nuevo Laredo, la candidata a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional (PAN), Yahleel Abdala Carmina, dijo que con un gobierno local comprometido y el respaldo de todas y cada una de ellas, podrán mejorar la educación de la niñez, que es el futuro de Nuevo Laredo.

La candidata blanquiazul se reunió y platicó con educadoras de los diferentes Jardines de Niños de la ciudad, también para brindarles un reconocimiento justo hoy que celebran su día.

Durante la reunión, Yahleel Abdala reconoció el amor, entrega y compromiso que cada una de las docentes le pone a su labor, para apoyar a las familias en la formación de niños que se convertirán en ciudadanos de bien.

Con ellas, Yahleel se comprometió a que en su primer año de gobierno implementará diversos programas en beneficio de la infraestructura de los jardines de niños, de la adquisición de material para la impartición de clases y de la cobertura de cualquier carencia que padece este sector educativo.

Todos estos apoyos serán sin limitantes y estarán cobijados con opiniones y sugerencias de las expertas en la materia, las mismas educadoras.

Yahleel Abdala dijo que todos estos apoyos los brindará porque quiere a Nuevo Laredo, porque siempre ha vivido en esta ciudad y porque, al provenir de una familia de docentes, sabe las necesidades que existen y conoce la labor que realizan.

“El primer año me comprometo con ustedes a que les voy a dejar los Jardines de Niños de primera, con toda la extensión de la palabra, no va haber limitantes… El mejor gobierno es el que quita los obstáculos, el que ayuda a que la gente prospere y que tenga felicidad, yo aspiro a ser el mejor gobierno de la historia de Nuevo Laredo”, expresó muy motivada.

También señaló que habrá programas de capacitación para las educadoras en materia digital, tablets para los menores, internet de fibra óptica en las escuelas, asignación de personal de intendencia donde se requiera, uniformes, útiles escolares y además un programa de psicólogos en las aulas para detectar problemáticas en los niños y mejorar su entorno.

“Son proyectos ambiciosos, pero tenemos que arriesgarnos, no nos podemos quedar en lo seguro y en lo que siempre se ha tenido, no hemos dado ese salto y yo quiero hacerlo. Ahorita me ilusiona mucho, sé que vamos a poder hacer grandes cosas que desde hace tiempo yo soñaba”, manifestó la candidata.

Las educadoras aplaudieron el plan de trabajo de la neolaredense y se sumaron al proyecto de “Tú y YA” sin dudarlo, porque aseguran que Yahleel es la voz de las mujeres, de los niños y de la educación.

“Yahleel, cuenta con nosotras, con toda nuestra energía y nuestra pasión, y quiero decirte que estamos seguras que el próximo 6 de junio vamos a festejar tu triunfo como presidenta municipal”, dijo en su mensaje Matilde Ortiz Acosta, directora del Jardín de Niños Lic. Jesús Cárdenas Duarte.