Intensificará Gobierno de Tamaulipas operativos sanitarios en cruces Internacionales.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante el inicio de la temporada de arribo de paisanos marcada por el día de Acción de Gracias y para frenar viajes innecesarios de residentes estadounidenses a territorio estatal que pudieran aumentar los contagios de COVID-19 y originar un rebrote, el gobierno de Tamaulipas intensificará la vigilancia sanitaria en los cruces internacionales.

Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud informó que la medida se aplicará en los puertos fronterizos de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, en los que participan elementos de COEPRIS, Tránsito Municipal, Policía Estatal, entre otras dependencias.

“La finalidad es yugular brotes, limitar daños a la salud y prevenir fallecimientos asociados al virus, que suelen incrementarse por fiestas o reuniones sociales sin respetar las medias de prevención” advirtió.

La titular de la SST precisó que el ingreso al estado será solo para actividades esenciales y se deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

Que no viajen personas con síntomas de enfermedad, portar en todo momento el cubrebocas, que no haya más de 2 personas por vehículo; deberán cumplir con la disposición estatal de “doble hoy no circula”, el motivo del tránsito sea determinado como esencial y que no viajen niños y adultos mayores en el automóvil.

Molina Gamboa pidió tanto a la población tamaulipeca como a los paisanos que planeen visitar la entidad por los días de asueto, a ser ciudadanos responsables y quedarse en casa ya que “las fiestas pueden y deben esperar, la salud y la vida no”.