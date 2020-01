Inicio para el tramite de becas

El Gobierno Municipal, que preside la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, abrió la Convocatoria de los Programas de Becas Escolares, Deportivas y Artísticas 2020, que a través de la Dirección de Educación, otorgan apoyo económico por 140 Millones de Pesos para niños y jóvenes estudiantes, deportistas y artistas de esta ciudad.

Todo estudiante que lo solicite y cumpla con los requisitos de la Convocatoria, obtendrá una Beca, que será depositada de manera bimestral en cinco dispersiones a nombre del padre, madre o tutor, y a nombre del beneficiario cuando es mayor de edad y sostiene sus estudios.

– Podrán participar estudiantes de todos los niveles académicos, desde kínder hasta universidad y con talento artístico o deportivo.

– El registro deberá hacerse de manera personal por el candidato/a o beneficiario; en el caso de personas menores de edad, lo hará el padre, la madre o el tutor, debidamente identificado.

– No se aceptarán listados de solicitantes de ningún grupo, asociación o institución alguna.

– El o la solicitante no deberá contar con ningún tipo de Beca, ya sea municipal, estatal o federal.

– No se aceptarán solicitudes de familiares de funcionarios del Gobierno Municipal, Estatal o Federal, ya sea de 1er, 2do o 3er nivel, de sus hijos ni cónyuge.

Procedimiento de registro para Becas artísticas y deportivas:

– Registro en línea a través del link http://www.reynosa.gob.mx/municipal/ (se ingresará la documentación escaneada o en fotografía en formato JPG o PDF en el link de registro y se entregará la misma documentación en copias en la recepción de documentos para verificar la información)

– Se llevará a cabo del 27 al 31 de enero (el portal estará activo para el registro solo en los días mencionados).

– Previo al registro, es necesario tener a la mano los documentos de la persona solicitante para el correcto llenado de datos.

– Entrega de documentos.

– Los y las solicitantes entregarán el día que les corresponde de acuerdo a las fechas y horarios publicados.

Requistos para los aspirantes, que deberán llevar copia de cada documento al cumplir su cita.

– Presentar comprobante de registro electrónico para Beca artística o deportiva.

– CURP del alumno.

– Acta de nacimiento.

– Boleta oficial de calificaciones del ciclo escolar 2018-2019 o constancia de estudios vigente, con sello oficial del a institución educativa que acredite el grado que está cursando del ciclo escolar 2019–2020.

– Constancia oficial de inscripción por el instituto o academia de educación artística o deportiva a la que pertenezca, identificando la manifestación artística o deportiva que desempeña.

– Oficio de propuesta por la autoridad artística o deportiva del aspirante (Instituto, Academia y/o Profesor), en la cual indique la manifestación y el tiempo de su trayectoria como talento.

– Documento que acredite su trayectoria artística o deportiva (reconocimientos, constancias, etc).

Procedimiento de registro para Becas escolares:

– Registro en línea a través del link http://www.reynosa.gob.mx/municipal/ (se ingresará la documentación escaneada o en fotografía en formato JPG o PDF en el link de registro y se entregará la misma documentación en copias en la recepción de documentos para verificar la información)

– Presentar comprobante de registro electrónico para Beca Municipal.

– CURP.

– Acta de nacimiento.

– Boleta oficial de calificaciones del ciclo escolar 2018-2019 o constancia de estudios vigente con sello oficial de la institución educativa que acredite el grado que está cursando del ciclo escolar 2019–2020.

Documentos del padre, madre o tutor, en caso de minoría de edad del aspirante:

– Identificación oficial vigente, INE, por ambos lados padre, madre o tutor; si el alumno sostiene sus estudios, presentar solo copia de su credencial de elector. Otros documentos oficiales vigentes; pasaporte, licencia de conducir o cartilla militar. (únicamente de Reynosa).

– CURP y R.F.C. del padre, madre o tutor.

– Comprobante de domicilio (predial, agua, luz o teléfono con una antigüedad no mayor a 3 meses).

– Copia de comprobante de ingresos del padre, madre o tutor, o alumno si el sostiene los estudios, con una antigüedad no mayor a 3 meses:

A – Trabaja en una empresa: Deberá presentar la nómina más reciente.

B – Autoempleo: Deberá presentar un escrito en hoja tamaño carta que contenga su nombre completo y detalle su ocupación u oficio y el ingreso mensual.

C – Pensionado o jubilado: Deberá presentar resolución de la pensión/jubilación, o documento probatorio.

D – Carta que acredite su derecho de tutor.

Información general:

– Todas las solicitudes participan, nuevos ingresos y renovación.

– Los datos que proporcionan para la captura en el momento del registro electrónico son responsabilidad del solicitante, por lo que la omisión, alteración o falsificación de cualquiera de los anteriores requisitos será motivo directo de rechazo de la solicitud. Todos los documentos solicitados deberán entregarse de manera legible, sin alteración, falsificación, tachadura o enmendadura, de lo contrario será motivo de rechazo.

– Es importante indicar claramente el nombre completo (como aparece en la credencial de elector vigente y residente de la ciudad de Reynosa) CURP y R.F.C. de la persona que recogerá la tarjeta bancaria (padre, madre o tutor)

– Solo se podrá aplicar una solicitud por alumno, dependiendo el tipo de beca que requiera.

– La evaluación y el dictamen se hará de acuerdo con la información proporcionada en la solicitud y la documentación que se presente.

– La beca cubre solo alumnos inscritos y vigentes en una institución escolarizada y en el nivel declarado.

– La beca se depositará en 5 dispersiones Bimestrales.

– La tarjeta bancaria se expedirá por única ocasión (no habrá reposición en caso de tarjeta extraviada, robada, dañada o bloqueada).

– Se informa que en caso de que el solicitante no acuda a recoger la tarjeta bancaria en los plazos indicados, dará por cancelado su trámite.

Registro en línea las 24 horas durante los días 27 al 31 de enero del 2020, hay límite de solicitudes por nivel académico: www.reynosa.gob.mx

Las fechas para entregar la documentación en 2020 serán en el Auditorio Municipal los siguientes días:

04 de febrero – Artística y deportiva

04 de febrero – Preescolar (cualquier promedio)

05, 06 y 07 de febrero – Primaria (cualquier promedio)

10 y 11 de febrero – Secundaria (cualquier promedio)

12 y 13 de febrero – Medio Superior (cualquier promedio)

14 y 17 de febrero – Superior (cualquier promedio)

Se instalaron módulos de información en las siguientes ubicaciones, para orientara los solicitantes, sin que ahí se lleve a cabo ningún regsitro:

Tamules

-Valle Alto:

Calle 0 s/n Col. Valle Alto

-Villa Florida:

Calle Margarita s/n Col. Villa Florida sector A.

-La Joya:

Calle Emiliano Zapata s/n Col. La joya

-Balcones:

Av. Alcala #312 Col. Balcones de Alcala sector 1.

Bibliotecas:

-Agapito Zepeda Uriegas

Calle 5 de mayo #630

Col. Longoria

-Amalia González Caballero

Calle Peatonal Hidalgo entre zaragoza y morelos s/n Zona Centro

-Donato Palacios Saenz

Calle Heroes de la reforma # 104 Col Benito Juarez

-Ciudad de las Familias Felices:

Calle Pemex Oriente #48 Col. Puerta del sol

-Polideportivo:

Carr. Matamoros km 2.5

Col. La laguna

-IRCA

Calle mina #1017 Col. Longoria.