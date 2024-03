Inicia la cargada a favor de Eugenio y Maki

Altamira.- La cargada a favor de la fórmula al Senado por el Partido Verde, integrada por Eugenio Hernández Flores y Maki Ortiz Domínguez inició de manera simultánea con el arranque de su campaña.

Grupos importantes del panismo altamirense se adhirieron a la causa, hartos del autoritarismo que priva en su partido.

Del mismo modo, priístas que apoyaron los anteriores proyectos de Eugenio Hernández en la diputación federal y la gubernatura, le reiteraron su apoyo rumbo al Senado.

“Creo que esta es una elección donde tenemos que razonar mucho, como vamos a emitir nuestro voto, no para nosotros, sino para las futuras generaciones, definitivamente yo voy a apoyar a Eugenio Hernández Flores”, dijo la panista Silvia Cacho.

Por su parte, Martha Fortanel, militante del Partido Acción Nacional, comentó que apoya a “Geño” porque sabe de su trabajo, de su experiencia.

“Tengo la añoranza y tengo la esperanza de que alguien que ya gobernó y que sabe trabajar, que no viene nada más a ver que pasa… pues mi apoyo ahora es para el señor Eugenio, estamos en el PAN pero vamos a apoyar a esta casua” dijo.

Quien también se mostró contenta por el regreso a la política de Eugenio “Geño” Hernández Flores, es Liliana Orta, quien sabe del trabajo y compromiso del candidato, pues dijo, “es una persona muy humanitaria, ayuda mucho de corazón, lo digo por experiencia propia, él en su momento me apoyó mucho, tanto económicamente, tengo una niña que padece del corazón, me la han operado en 3 ocasiones de corazón abierto en la Ciudad de Monterrey y él me apoyó bastante.”

Y reiteró que “yo quiero que los ciudadanos conozcan que es una persona muy humanitaria, ayuda mucho y de corazón…les agradecería mucho que lo apoyáramos con su voto hacia el.”