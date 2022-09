INAUGURAN CHUCHO NADER Y AIDA FÉRES DE NADER, CAIC DE COLINAS DE SAN GERARDO

TAMPICO, TAM.- Con una inversión de más de 3 millones 700 mil pesos, el Presidente municipal Chucho Nader y la Presidenta del Sistema DIF Tampico Aída Féres de Nader, inauguraron la construcción del

CAIC Colinas de San Gerardo, que da atención a niños de 3 a 5 años de edad, mientras sus papás trabajan.

La Presidenta del Sistema DIF Tampico, Sra. Aída Féres de Nader,

explicó que en el mismo centro se brinda atención de guardería y preescolar con el permiso de la SEP.

Durante el acto inaugural, Féres de Nader agradeció a la Fundación Fleishman e integrantes de Patronato del DIF su respaldo y compromiso con la niñez tampiqueña, para llevar a cabo esta importante obra en beneficio de los pequeños.

“Gracias a la Fundación Fleishman, siempre altruista y proactiva, logramos ampliar las instalaciones, mi agradecimiento total por este gran respaldo.Agradezco también a integrantes del Patronato del sistema DIF Tampico que se sumaron a esta causa y que además gestionaron para que más empresarios y amigos nos apoyaran.Gracias a todos estos corazones generosos, hoy estamos inaugurando este CAIC”, sostuvo.

Féres de Nader, reconoció que el trabajo en equipo, y las alianzas permiten avanzar siempre para beneficio de la comunidad.

Por su parte, el jefe edilicio Chucho Nader destacó la visión humanista y el trabajo extraordinario y perseverante que ha realizado su esposa Aída para que en los últimos 4 años se hayan rescatado del abandono, una gran cantidad de espacios del Sistema DIF.

“Cada día me sorprendes más todos los logros qué has llevado ese compromiso con los ciudadanos y sobre todo ese modelo, un modelo humanista que le has impuesto tú al sistema DIF de Tampico con una actitud con una perseverancia con un trabajo extraordinario y eso es digno de reconocer ese compromiso que has tenido a pesar de que la presidenta del DIF es voluntaria”.

Esta ampliación del Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC Colinas de San Gerardo incluye tres modernas aulas, área de usos múltiples, escaleras, sanitarios y cerca periférica para brindar mayor seguridad a los niños y niñas.

La Directora de la Fundación Fleishman, Mariana Priego, expresó que cuando hay voluntad se logran muchas cosas “hay una frase que creo muy certera e idónea para este momento la educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo; Nelson Mandela.

Asimismo a nombre de los Sres. Henry y Robert Fleishman felicitó y reconoció al Presidente Municipal y su esposa, por el trabajo realizado a favor de la niñez.