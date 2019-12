Impulsan manejo de Aulas de Robótica

Ciudad Victoria, Tam., 26 de diciembre de 2019

La Secretaría de Educación de Tamaulipas en coordinación con la Fundación Robótica para Educación A.C. (RobotiX) implementó la Jornada de Capacitación sobre la aplicación de los Programas First Lego Leagues (FLL) y RobotiX in the Box (RIB), y la metodología STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), a fin de estimular el desarrollo de elementos teórico metodológicos que permitan adecuadamente el manejo de las aulas de robótica para Educación Básica.

Los trabajos se realizaron en la Sala de Juntas del Museo de Historia Natural de Tamaulipas (TAMUX) en Ciudad Victoria, contando con la participación de 12 docentes e impactando en más de 800 alumnos; además se entregaron materiales al personal docente de escuelas participantes.