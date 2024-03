IMPRESIONANTE APOYO A “EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES “

Reynosa Tamaulipas.- Militantes, exmilitantes, exalcaldes y exfuncionarios del PRI, PAN y otros Partidos, y en un evento sin precedente, efectuado en apoyo a la candidatura de Eugenio Hernández Flores, Candidato al Senado de la Republica por el Partido Verde, le manifestaron su firme convicción de caminar junto con el, para que este 2 de junio logre un triunfo contundente en las urnas.

Guadalupe González Galván, Exalcalde de Ciudad Madero; Lupita Flores de Suárez, ex dirigente de comunidades agrarias; Baltazar Hinojosa, ex candidato a la gobernatura; Carlos Solís Gómez, ex diputado; Sergio Guajardo Maldonado, ex diputado; Gustavo Torres Salinas, ex alcalde de Tampico; Martha Guevara de la Rosa, ex diputada local; Erick Silva Santos, exalcalde de Matamoros; Miguel Cavazos Guerrero, exfuncionario; Miguel González Zalum, exalcalde de Victoria; Rolando González Cruz, expresidente de CMIc; Mario de la Garza, expresidente de San Fernando; Oscar Luebbert Gutiérrez, ex presidente de Reynosa; Oscar Pérez Inguanzo, exalcalde deTampico; Abdies Pineda, ex diputado local, son sólo algunos de los políticos que acudieron a brindar el apoyo a Eugenio.

En caso de que este nutrido grupo de políticos apoyen, como así se lo manifestaron, de manera activa a la fórmula del Partido Verde, no dudamos que la coalición PAN, PRI Y PRD, quedaría fuera de las Senadurías en Tamaulipas y se daría una competencia “amistosa” entre MORENA Y PVEM, por la obtención del triunfo en los comicios.

Andrés Manuel López Obrador, es hasta ahora el sostén de MORENA, para dar casi por sentado el triunfo de este Partido en la mayoría de posiciones que se estarán disputando en esta próxima elección y Eugenio Hernández Flores, pudiera surgir cómo ” Líder Tamaulipeco”.