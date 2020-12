Éxito Rotundo la Convocatoria de MORENA

Reynosa Tam.- Esta mañana se llevó a cabo la Firma de unidad entre los aspirantes a participar en el próximo proceso electoral 2021 por MORENA en Reynosa, con el “PACTO DE UNIDAD REYNOSA 2021”,

La reunión se dio por convocatoria del líder moral de morena en Reynosa José Antonio Alaffa compañero de lucha del presidente de la república Andres Manuel Lopez Obrador, y se llevó a cabo un día antes donde tras discutir los detalles de la unión a este pacto de civilidad acordaron darlo a conocer a los medios de comunicación en la reunión ya mencionada donde se firmó dicho pacto.

La reunión se dio en la palapa Salvatore village ubicada en calle Uruguay #940 de la colonia anzalduas propiedad de uno de los integrantes de esta bancada morenista.

En esta reunión considerada como éxito total ya que acudió la mayoría de los convocados, se firmó el “Pacto de Unidad por Reynosa 2021” además de hacer declaraciones de apoyo de cada uno de los participantes a quienes resulten agraciados en las designaciones por parte del partido.

La camaradería de los participante se dejó ver el las múltiples opiniones que se generaron posterior a la reunión.

Cabe mencionar que el resto de los participantes que no pudieron asistir algunos que en llamada o mensaje lamentaron la inasistencia pero mencionaron que están de acuerdo con la firma de dicho pacto, aunque hubo quienes no se dignaron ni siquiera para avisar de la no asistencia..

