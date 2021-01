“Eviten salidas innecesarias”, exhorta personal que atiende pandemia a la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En su reporte COVID-19 de este martes, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa hizo un llamado a la responsabilidad social para atender las medidas preventivas y poder disminuir el número de contagios, la ocupación hospitalaria y la carga de trabajo del personal que se encuentra en primera línea de atención a la pandemia.

“Quedarse en casa el mayor tiempo posible, utilizar el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia son las formas más efectivas de protegernos todos” subrayó.

Informó que durante las últimas 24 horas se agregaron 116 contagios y 40 defunciones que en total suman 44,506 positivos acumulados, de los cuales 37,393 se han recuperado y 3,642 han fallecido.

Detalló que los nuevos pacientes se localizan en los siguientes municipios:

Municipio Sexo EDAD Municipio Sexo EDAD Municipio Sexo EDAD ALTAMIRA Masculino 41 REYNOSA Femenino 44 VICTORIA Masculino 50 Masculino 29 Masculino 36 Masculino 51 Masculino 26 Masculino 63 Masculino 29 Femenino 65 Masculino 51 Femenino 29 CIUDAD MADERO Femenino 51 Masculino 52 Femenino 44 Masculino 33 Femenino 39 Masculino 25 Masculino 53 Femenino 46 Masculino 45 Femenino 50 Femenino 37 Femenino 68 Femenino 39 Femenino 74 Masculino 21 Femenino 42 Masculino 50 Femenino 25 Masculino 44 Femenino 23 Masculino 26 Femenino 53 Femenino 28 Femenino 27 Femenino 65 Masculino 39 Masculino 42 Femenino 59 Femenino 25 Masculino 75 Femenino 53 Femenino 41 Femenino 52 Masculino 66 TAMPICO Masculino 49 Masculino 57 Femenino 48 Femenino 22 Femenino 63 Masculino 28 Femenino 79 Femenino 51 Masculino 51 Masculino 69 Masculino 65 Masculino 25 Femenino 53 Masculino 34 Masculino 43 Masculino 53 Masculino 69 Femenino 31 Masculino 55 Femenino 21 Femenino 32 Masculino 78 Femenino 26 Masculino 69 Femenino 74 Femenino 37 Femenino 47 Femenino 43 Femenino 71 Femenino 47 Masculino 66 Masculino 55 MIGUEL ALEMÁN Femenino 29 Masculino 47 Femenino 74 NUEVO LAREDO Masculino 61 Masculino 47 Femenino 81 Masculino 46 Masculino 74 Masculino 47 Masculino 48 Femenino 87 Femenino 42 Femenino 27 Femenino 68 Masculino 79 Femenino 54 Femenino 84 Femenino 65 Masculino 56 Femenino 75 Femenino 35 Femenino 67 Masculino 54 Masculino 54 Femenino 59 Masculino 82 Femenino 61 Masculino 45 Femenino 31 Femenino 80 Femenino 14 Masculino 71 Masculino 56 Masculino 49 Masculino 11 Femenino 61 Femenino 61 Femenino 19

Y que las defunciones corresponden a:

MPIO SEXO EDAD F. DEFUNCIÓN INST DE DEF EL MANTE Femenino 47 01/07/2020 IMSS GONZÁLEZ Masculino 84 03/07/2020 IMSS NUEVO LAREDO Femenino 61 23/07/2020 IMSS ALTAMIRA Masculino 52 09/08/2020 IMSS EL MANTE Femenino 74 13/08/2020 IMSS EL MANTE Masculino 77 18/08/2020 IMSS EL MANTE Masculino 70 19/08/2020 IMSS MATAMOROS Masculino 47 25/08/2020 IMSS EL MANTE Masculino 76 29/08/2020 IMSS TAMPICO Masculino 52 09/09/2020 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 57 19/09/2020 IMSS NUEVO LAREDO Femenino 59 19/09/2020 IMSS TAMPICO Masculino 72 06/10/2020 IMSS MATAMOROS Masculino 61 07/10/2020 IMSS VICTORIA Masculino 73 11/10/2020 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 65 15/10/2020 IMSS TAMPICO Masculino 74 23/10/2020 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 70 24/10/2020 IMSS REYNOSA Masculino 51 24/10/2020 IMSS VICTORIA Femenino 62 25/10/2020 IMSS TAMPICO Masculino 48 25/10/2020 IMSS XICOTÉNCATL Femenino 91 27/10/2020 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 46 27/10/2020 IMSS VICTORIA Femenino 55 06/11/2020 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 62 11/11/2020 IMSS REYNOSA Femenino 72 14/11/2020 IMSS REYNOSA Femenino 75 15/11/2020 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 66 18/11/2020 IMSS EL MANTE Masculino 64 20/11/2020 IMSS RÍO BRAVO Femenino 71 02/01/2021 IMSS MATAMOROS Femenino 61 07/01/2021 IMSS REYNOSA Femenino 76 11/01/2021 IMSS REYNOSA Masculino 37 12/01/2021 IMSS TAMPICO Masculino 97 14/01/2021 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 51 15/01/2021 IMSS NUEVO LAREDO Masculino 71 15/01/2021 IMSS TAMPICO Femenino 80 15/01/2021 IMSS REYNOSA Masculino 77 16/01/2021 IMSS NUEVO LAREDO Femenino 78 16/01/2021 IMSS TAMPICO Femenino 79 17/01/2021 IMSS

Molina Gamboa fue reiterativa en su llamado a evitar salidas innecesarias, no exponer a niños ni adultos mayores en la calle, mantener el control de enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión o diabetes, ventilar todas las áreas de la casa, no saludar de mano, abrazo o beso y toser o estornudar en el ángulo interno del brazo.