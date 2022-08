Es necesario mantener la guardia en alto a pesar de la baja de contagios de Covid

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque la jornada de este lunes concluyó sin fallecimientos asociados a COVID-19, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa fue reiterativa en su llamado a no bajar la guardia, completar el esquema de vacunación y atender las medidas de prevención para seguir enfrentando la ola de contagios.

Al presentar el balance oficial de la pandemia, la titular de la SST confirmó 89 nuevos casos, de ahí la importancia de seguir utilizando cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia.

Remendó seguir acciones sencillas pero eficaces como ventilar todas las áreas de la casa, desinfectar superficies y objetos de uso común, evitar salidas innecesarias, no exponer a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles para frenar la transmisión del virus.