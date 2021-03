ES MARCELO OLAN FACTOR DE UNIDAD

La unidad es en torno a nuestro partido Morena y no en torno a las personas. Las personas pasaremos pero Morena seguirá siendo la organización de todos los mexicanos, señaló Marcelo Olan Mendoza, precandidato en Reynosa a la alcaldía.

Yo hago un llamado torno a Morena y a favor de los Morenistas que por nuestras acciones hemos demostrado aplicar sus principios y estar siempre, como Morena, al lado de los que menos tienen.

Respetar a Morena, es respetar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Respetar a Morena es respetar a nuestros líderes que día a día se enfrentan con las diferentes mafias regionales de poder en todo el país.

En Reynosa estamos viviendo tiempos de convergencias. Los grandes enemigos del pueblo tienen el poder y quieren perpetuarse en el. Pero no pasaran, su estilo de vida de corrupción y despilfarro está llegando a su fin. Criticar a Morena desde afuera del partido es un sin sentido. Morena es un partido abierto e incluyente, pero no tiene por qué incluir a quien lo rechazan por no tenerlo a sus órdenes. Lo importante es el partido, los hombres vienen después.

Los que tanto atacan a Morena, quisiéramos ver qu proponen para Reynosa, porque solo hablan de ellos y no de la gente. Cuantas veces han estado en el territorio peleando por los votos.. nunca!

A Morena no lo doblega nadie y nadie la utilizara para sus intereses personales.

Soy legítimo aspirante a Presidente de Reynosa, avalado por 6 años de trabajo diario con mis propios recursos para los que menos tienen y siempre leal a Morena y al Presidente Obrador lo dice claro. Morena es primero, los personajes después.

Estoy a sus órdenes en la defensa de Morena y sus dirigentes y en la defensa total de la IV Transformación.