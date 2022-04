Entrevista en Cd. Madero a Cesar El Truko Verástegui

Me ha ido excelentemente bien, digo empecé en Tampico en la madrugada, de ahí me fui a Reynosa, después a Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso y hoy estoy aquí otra vez en la zona conurbada y en todos los lugares he tenido un recibimiento de toda la gente con un entusiasmo…

De que sus problemas se les resuelve, considero que quizás mi trayectoria y mi estigma de que soy una persona de dialogo, de acuerdos y de resultados, sea lo que esté originando de que la gente se esta acercando y creo que me siento muy contento de haber iniciado de esta manera y deseo que esta campaña vaya en ascenso y sacar sin problema el resultado del día cinco de junio para poder atender toda esta problemática que me han presentado todos estos días de precampaña y la campaña.

Pregunta: ¿Qué es lo que mas le pide la gente cuando habla con usted?

Mira en todo el estado lo que mas pide la gente es que siga trabajando en materia de seguridad, eso es un tema en que la gente lo ve como prioritario, es un tema que está latente y lo que pretenden es que se siga trabajando en esa materia. Obviamente la gente considera que los abrazos son para la familia, los abrazos son para los amigos y obviamente lo que hay que hacer es aplicar la justicia y trabajar mucho en el tema de la prevención del delito, trabajar mucho en el tema del arte y de la cultura, el deporte y sobre todo el tema de la aplicación de la justicia, darle seguimiento a todo lo que tenga que ver con el sistema de justicia penal que a veces la gente no va y denuncia por temor o por que es muy tedioso, sin embargo, están constituidas las mesas de seguridad ciudadana para que sean los vínculos de confianza con el gobierno y tener la oportunidad de darnos cuenta de que es lo que está pasando.

Yo creo que en este tema esta de sobra lo que se diga, yo creo que el mejor discurso es los hechos, es el mejor discurso, el mas elocuente de un antes y un después. A partir del 2016 empezó haber un cambio significativo, sin embargo no somos ilusos, falta mucho por hacer pero yo creo que estamos, sobre todo aquí en la zona sur, es una zona hermosa que se tiene que seguir cuidando como se ha cuidado hasta ahorita y agradecerle a todos los actores que han sido parte importante de la seguridad de todos; hablo incluso del ciudadano, de la mesa ciudadana, hablo de las alcaldías, hablo del gobierno del estado y también del gobierno federal, los dos primeros años y después cambia la política, ya no aplicándose, yo creo que se tiene que trabajar en el tema de la prevención, sin embargo el tema de la aplicación no se debe de negociar con nada.

¿El problema en la frontera cómo lo va a controlar?

Yo creo que hemos tenido avances considerables, miren, yo veo siete regiones: la región de la zona conurbada que tiene una vocación y una cultura diferente, igual Ciudad Mante y sus municipios vecinos; Matamoros y lo que es Reynosa, lo que es la frontera chica y Nuevo Laredo, ahí todos tiene una vocación y una problemática y obviamente hay que hacer un traje a la medida para cada región y estamos trabajando en ello, estamos trabajando y bueno sin embargo hemos tenido avances considerables, sin embargo, no hemos logrado quizás el escenario deseable para la sociedad pero sí se ha abatido el tema del secuestro que yo creo que es un tema que el Secretariado Ejecutivo Nacional lo dice en sus datos, todos los índices que tenemos en Tamaulipas están mejorando, antes no se podía transitar por las carreteras y hoy se puede transitar por las carreteras y esto no es gracia de un solo hombre. Digo, quien preside el gabinete de seguridad, quien preside el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz es el señor Gobernador, yo estuve cinco años y tres meses como Secretario General de Gobierno y esto no es para estar haciendo alarde sino simplemente nada más para hacer conciencia de que el tema de seguridad hay que estarse atendiendo desde todos los ámbitos y todos los días y trabajar mucho en ese sentido.

Pregunta: El día de hoy esta tendiendo reunión con mujeres y la zona sur de Tamaulipas ha protagonizado feminicidios ¿cuál es la propuesta para esto?

Yo creo que es la aplicación de la justicia, cuando no hay aplicación de la justicia se altera todo el orden público y obviamente como ustedes lo escucharon el tema de la mujer es un tema muy importante, hay que protegerla y no es por que queramos protegerla, porque nosotros tenemos la obligación de proteger a niños, a hombres, a mujeres a todo el mundo, esa es la obligación del estado mexicanos, es la obligación que tenemos como gobierno de atender todos los problemas y estaré muy cerca de la sociedad.

Hay una frase que me gusta mucho que se dice: “escuchar para gobernar”, hay que escuchar a la base, si uno se despega de la sociedad se empieza a perder…

Pregunta: Inaudible

Hasta ahorita no, ellas quieren tener un espacio, creo en la equidad, creo en la paridad, creo en la igualdad sustantiva y no es porque nosotros queramos, es una obligación es un tema de que es un derecho irrenunciable, entonces mi un hombre y una mujer es exactamente lo mismo pero tenemos que privilegiar el tema de la mujer porque hay temas que son naturales y hay temas que son muy particulares muy naturales y tenemos que atender los problemas de raíz y yo creo que el tema de la prevención, el tema de la educación son temas fundamentales aquí y cuando hablo del tema de la aplicación es el tema de la ley, que se aplique la ley sin distingos

¿Penas más duras para los victimarios?

Por supuesto, habría que hacer una consultoría para que en un momento que es lo deseable de las mujeres, que es lo que es factible de cambio, pero yo creo que con lo que tenemos nada más que se aplique, nos hace falta el recurso humano adecuado para que haga su trabajo, que sea el recurso humano que sea eficiente, que sea eficaz y obviamente que tenga principios y que tenga valores,

pregunta inaudible

Sí efectivamente, no tan sólo como candidato si no como persona, y como funcionario público desde las dos veces que fui alcalde, siempre he trabajado al lado de las mujeres, con las mujeres, siempre tuve ningún problema en ese sentido, al contario me gusta trabajar con las mujeres, son muy honestas, son muy trabajadoras, muy disciplinadas…y la verdad hacen un trabajo muy, muy considerable e importante en la vida laboral

¿Le va a entrar al debate…?

Sí, claro, digo si me invitan al debate…

¿Candidato cuál es su propuesta para playa Miramar?

En el caso de la playa Miramar, estamos hablando de Turismo, si nosotros logramos que el tema de la seguridad .. que este sitio maravilloso que tenemos aquí en la zona sur, yo estoy pensando que se podría construir una Riviera tamaulipeca, algo muy grande pero que sea de los tamaulipecos, que no fuera inversión de extranjera ni inversión nacional que fuera estrictamente local, si ustedes me escucharon hace un momento, mi idea es hacer un fondo, un fondo tan grande que permita hacer proyectos grandes y se tienen que hacer cosas grandes para poder salir del letargo económico que tenemos, sino hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay dinero, si no hay dinero no hay progreso, si no hay progreso no hay bienestar, entonces aquí hay que motivar mucho la inversión y es algo que como lo escucharon hace un momento, yo ya lo hice en mi municipio, tuvimos la oportunidad de hacer esa bolsa para motivar, incentivar a todos los pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios, pero sí necesitamos la inversión que sea local, ¿para qué? para que la utilidad se quede aquí, lo que es la zona conurbada tiene ese gran potencial, tiene comercio, tiene turismo, tiene industria, tiene agricultura, tiene de todo, es un lugar muy rico.

¿Y el recurso de dónde saldría?

Obviamente la bolsa saldría del recuro público una parte, hablar de un 10 por ciento de recurso público, hablar de un 10 por ciento de la banca y hablar de un 10 o un 15 por ciento según sea el proyecto de quien quiera crédito. Estamos hablando de esta bolsa que puede tener entre 30 – 35 por ciento e iría a fondo perdido, ese es ya de quien se autorice el crédito, los créditos obviamente tienen que ser puro crédito que vaya en el sentido de mejorar su calidad de vida, de generar empleo y de generar riqueza, y si no es así, si no es un proyecto productivo, es un proyecto que no pasa, aquí simplemente tienen que ser estrictamente proyectos productivos, no proyectos para consumo.

¿Cuál es su opinión con respecto a este 10 de abril… de la revocación del mandato?

La verdad mi opinión en ese sentido, no tengo opinión.

¿Va a participar?

No, por supuesto que no. No tengo ningún interés.

Gracias…

Quisiera hablarles algo del tema, un tema que yo he visto aquí en la zona en la zona conurbada, sobre todo en Tampico, en Madero y en Altamira, el tema del Camalote, el tema del Camalote es el dique que de alguna manera bloquea el agua dulce del agua salada, lo que nos interesa es que el agua dulce no se vaya al mar y que el agua salada no se introduzca más allá de donde están los límites, porque si no las bombas, en este caso la COMAPA de Tampico y Madero y la de Altamira empiezan a sacar agua salobre y esa agua salobre va a todos los hogares

¿Qué se va a hacer?

Tenemos, por un lado tenemos que construir el dique, para que el agua dulce no se vaya y eso solamente pasa en épocas de estiaje, obviamente la tierra tiene millones de años y siempre ha habido un equilibrio entre el agua dulce y el agua salada, nada más que cuando hay agua dulce, muy poca el agua salada se mete mucho más, y lo que pretendemos es terminar el Camalote, para qué, por un lado, para que para el consumo doméstico, por otro lado, para que llegue más industria al puerto de Altamira, porque he estado platicando también con empresarios y me han dicho que en los años pasados han estado trabajando al 50 por ciento y eso obviamente limita la inversión en el puerto de Altamira.

Depende de lo que sea, son varios diques, pero estamos hablando de que se pueda hacer una inversión de 250 millones de pesos, aquí se puede agarrar recurso de un programa de la Comisión Nacional del Agua, lana del gobierno del estado, lana de los municipios, lana de las COMAPAS, incluso de la industria, pero se puede hacer un proyecto integral donde todos participen y poder resolver este problema, porque es un problema que sí limita la actividad económica de todo el sur

¿En cuánto tiempo…?

. Yo considero que lo podremos estar logrando en el primer año a más tardar en el segundo año, la idea es hacerlo. Y otra cosa, que creo yo que es un problema muy considerable, en la COMAPA tanto en la conurbada, es Tampico y Madero y la de Altamira, es una UPD y la otra es del municipio, ahí tenemos un problema con la cartera vencida, la mitad de la gente que debe agua, entonces ahí sí hay un grave problema, que la idea es condonar a todos los deudores, condonar a todos los deudores, ¿por qué condonar? Porque se ha vuelto un problema social, sino fueron capaces de cobrar un mes no van a ser capaces de cobrar un año, ni dos años ni cinco años, entonces lo que hay que hacer es condonar, borrón y cuenta nueva para que empiecen a pagar mes a mes, si las COMAPAS empiezan a tener una recaudación del cien por ciento yo creo que tendrán oportunidad de salir adelante porque están asfixiadas por los gastos que tienen

¿…del agua… probablemente usted…?

Es cambiar la cultura, así como pagan la energía deben de pagar el agua, pero ahorita hay un problema social, yo lo hice como alcalde, yo tenía sistemas independientes en ejidos, en colonias y la única solución fue esa, haber no quiero saber, no quiero voltear hacia el pasado, y vamos a empezar, entonces paga.

¿…fondos…?

Así es, subimos la recaudación el 98 por ciento