EL COMPROMISO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD ES EXIGIR QUE LAS CORPORACIONES ENCARGADAS DE BRINDAR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA DEN RESULTADOS.

Ciudad Miguel Alemán Tamaulipas.- Ante los hechos lamentables registrados la madrugada del día miércoles en donde una menor resultara con herida de bala, el presidente municipal Biólogo Ramiro Cortez Barrera ha insistido en que las autoridades que deben brindar seguridad a la población en general deben dar resultados, “ellos sabrán que estrategias utilizar, yo únicamente me he enfocado en pedirles que cumplan con su compromiso, no es necesario esperar a que sucedan más hechos que lamentar para poder actuar, por nuestra parte reiteramos el compromiso de solidarizarnos con las víctimas de estos hechos ofreciendo todo el apoyo que esté dentro de nuestra posibilidad”.

“Reconocemos el problema social que se vive en materia de inseguridad pero también reconocemos que los únicos que pueden contener estos escenarios tan complicados son precisamente las instituciones encargadas de brindarnos seguridad”.

“Nosotros siempre vamos a procurar crear un ambiente de tranquilidad un ambiente de paz porque eso es lo que nos permite generar confianza primero que nada en la ciudadanía pero también en quienes están pensando invertir en nuestro municipio y generar fuentes de empleo, la tranquilidad es algo que nos conviene a todos, es la única forma de que podamos resurgir, volver a crecer y ser una ciudad de oportunidades”.