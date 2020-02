DIPUTADOS DE MORENA, PUGNAN POR “REVOCACIÓN DE MANDATO”

Ciudad Victoria, Tam.- En un acto histórico que se significa como un retroceso a la modernidad política que ya ha sido aprobada en 25 entidades de la república, diputados locales del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, dieron “palo” a la propuesta para impulsar la revocación del mandatado del gobierno local, presentada por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, secundados por sus pares del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Movimiento Ciudadano.

La propuesta fue presentada por integrantes del grupo parlamentario de MORENA, el denominado Bloque del Norte, integrado por Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Leticia Sánchez Guillermo y el reynosense Rigoberto Ramos Ordoñez quien conforme a las facultades que les confiere la Constitución Política local y la Ley, sobre la organización y funcionamiento interno de Congreso del Estado, expusieron su moción a consideración de la Asamblea Legislativa.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de “Revocación de Mandato”, fue votada en contra por 14 contra 20, todos ellos del partido en el poder en Tamaulipas, Acción Nacional, además de dos ausencias.

“Históricamente, la sociedad mexicana, de la que los Tamaulipecos formamos parte, se ha dolido de la imposibilidad de la exigencia de cuentas claras al titular del poder ejecutivo, tanto a nivel nacional, como a nivel estatal respectivamente. Como ciudadanos, no nos quedaba más que observar equivocadamente la conducción de nuestro país y nuestro estado, y esperar a que el sexenio terminara, con la esperanza de que el próximo gobierno si cumpliera a los tamaulipecos y a los mexicanos, pero esto, no ha sucedido así, siempre los ciudadanos han sido traicionados, y más en la historia de Tamaulipas”, señaló con voz clara el diputado Rigoberto Ramos, desde lo alto de la tribuna.

Desafortunadamente, estas historias grises, con duración de seis años, se repitieron en México y Tamaulipas por muchos años, y la gente ha seguido padeciendo estas traiciones. Pero los mexicanos, pusimos un “hasta aquí”, los mexicanos dijimos ¡“ya basta”¡, y con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, y una mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, hoy, la historia es diferente, fue el pasado 20 de diciembre del 2019, que se publicó en el Diario Oficial de la federación, el decreto de reforma a la Constitución en materia de revocación de mandato, mismo que ordena a los estados, en sus Constituciones locales, en un plazo no mayor de diez y ocho meses, otorgarle el derecho al ciudadano de solicitar la revocación de mandato al poder ejecutivo local, es decir, al gobernador, atisbó en su sonoro discurso.

Aclaró el legislador fronterizo que han sido ya veinticinco las legislaturas en el país, que han aprobado y apoyado este tema, sin duda, una acción trascendental como parte del constituyente permanente, desafortunadamente, la sexagésima cuarta legislatura de la que formamos parte todos nosotros no ejerció su representación, no lo hizo en este momento histórico, donde se están escribiendo las páginas de esta democracia, de esta apertura en que la revocación de mandato, se convierte en el reconocimiento ineludible de la soberanía que dimana del pueblo, hay una frase que me gusta y coincido con el Presidente de la República, que dice, “el pueblo pone y el pueblo quita”, y otra en la que concuerdo completamente con él también, que dice “el pueblo elige y el pueblo dirige”, así como se busca activar el principio de la democracia respectiva, así como hacer efectivo el ejercicio del poder del pueblo, de esta forma, la revocación de mandato se convierte en la manifestación plena de voluntades sociales, en tanto que permite a la ciudadanía destituir de manera democrática de acuerdo al trabajo que esté realizando el poder ejecutivo, por lo que a su vez, la revocación también es un mecanismo que obliga a los gobernantes a estar atentos a los intereses generales y que lleva a la sociedad a mantenerse involucrada en las acciones y resultados de su gobierno.

Y continuó el parlamentario:

Por nuestra parte, seguiremos trabajando, es para mí un gran honor y una gran responsabilidad hacer equipo con la diputada Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo, también con la diputada Leticia Sánchez Guillermo de Matamoros, quienes inscribimos la presente iniciativa, así como para los tres es una obligación apoyar siempre las causas en beneficio del pueblo tamaulipeco, ya lo he dicho en esta tribuna y lo seguiré diciendo, no se trata de ideologías ni de partidos políticos, tampoco de proyectos personales que beneficien a unos cuantos, que quede claro, y que se escuche fuerte, que en Tamaulipas, nada ni nadie por encima de la gente tamaulipeca.

Pese a que la votación de los autores de la iniciativa no fue aprobada, queda para la posteridad el intento, al final de cuentas por ser una propuesta que busca armonizar con un decreto de reforma constitucional, es un hecho que favorece esta moción a un sentir popular largamente acariciado por los ciudadanos de todas las regiones de México y del cual no será exentado Tamaulipas, esperando la fecha para el esperado referendo.