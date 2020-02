DIF Camargo invita a la ciudadanía en general a la II Noche Bohemia

H. Camargo, Tam.- La presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Maribel Peña Villarreal y la directora del Museo Histórico Municipal, Gloria Caro Mancha hicieron una pública invitación a la ciudadanía en general para que adquieran con tiempo los boletos de la II Noche Bohemia que se llevara a cabo el próximo viernes 14 de febrero.

Esta es la primera actividad del 20-20 del voluntariado del DIF H. Camargo comento Peña Villarreal y es la oportunidad de pasársela bien en pareja o con los amigos, además de la música de Tercer Piso, Acoustic Concept, los asistentes a este evento podrán disfrutar de una rica cena y lo más importante estarán cooperando para una buena causa.



Hoy necesitamos nuevamente de la solidaridad y generosidad de las y los camarguenses, valores que caracterizan a quienes no solo nacimos en esta tierra si no también a quien la habitan, no es la primera vez en la que los convocamos a unirse a causas como la de equipar al Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios y al CAM Profra. Dolores Hernández Paczka.



Que mejor ocasión que el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, para entretenernos, divertirnos y cooperar, comentaron la presidenta del DIF H. Camargo y la directora del Museo Histórico Municipal, no hay pretexto para faltar, compra con tiempo tus boletos en el sistema DIF H. Camargo, quedan pocos lugares, y disfruta de la II Noche Bohemia.