DERECHOS POLÍTICOS DE MEXICANOS ESTAN RESGUARDADOS POR LA CONSTITUCIÓN O.L.G.

El experimentado político Tamaulipeco Oscar Luebbert Gutiérrez, considera que el tema procesal del presidente municipal de Reynosa Carlos Víctor Peña Ortíz, no debe mediatizarse y tiene el derecho de la presunción de inocencia hasta que no concluya el proceso penal y los tiempos que marca la ley, así como también en el caso de los presidentes municipales de Victoria y Nuevo Laredo.

Luebbert Gutiérrez indicó que los derechos políticos de todos los mexicanos están resguardados por la Constitución por lo que no deben ser violentados por jueces o mediante la Cámara Legislativa en el Congreso de Tamaulipas y mucho menos tratar de influir a través de cualquier medio o red social, sin que exista de por medio una sentencia formal a través de un proceso judicial que dicte la Suprema Corte.

Y señala que hasta hoy en Tamaulipas se tiene a un gobernador desaforado por diversos delitos graves y con orden de aprehensión y aún el tema se debate en la Suprema Corte y sigue en funciones y hasta que termine se dará la solución, entonces expresa como dirmir en los medios la situación de los alcaldes actuales.

Lo anterior fue expresado en twiter por el político, ante la oleada de señalamientos y cuestionamientos que se ventilan en medios por algunas páginas en redes sociales, sin conocer el contexto completo en cuanto a la celebración de los procesos judiciales, los tiempos de ejecución de la sentencia y la resolución de las demandas.