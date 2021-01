Coordinan Municipio y Federación reactivación de obras en Reynosa

REYNOSA, TAM.- A nombre del R. Ayuntamiento, la Presidente Municipal de Reynosa dio la bienvenida al Sub Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Gobierno de la República, Dr. Daniel Octavio Fajardo Ortiz, con quien encabezó una reunión de trabajo, en la que una vez más queda de manifiesto la excelente coordinación entre ambas administraciones.

En el diálogo celebrado la tarde del viernes 22 de enero, se dio un análisis sobre el estatus de las obras construidas por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, como la Biblioteca ubicada en la colonia Antonio J. Bermudez, y las instalaciones deportivas y de esparcimiento comunitario inauguradas por la Alcaldesa y el Presidente de la República.

Como representantes de ambos Gobiernos, el Sub Secretario, Fajardo Ortiz, y la titular del Ayuntamiento de Reynosa, dan seguimiento a la reactivación de las obras realizadas por la SEDATU, corroborando su funcionalidad y buen estado, aunque por cuestión de la contingencia sanitaria mantienen en pausa su uso.

Por el Municipio participaron en la reunión, el Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arq. Eduardo López Arias; la Directora del DIF, Lic. María del Refugio Anzaldúa Gutiérrez, y por la Federación, la Dra. Magdalena Aguilar Rodríguez, Sub Delegada de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda; Kenya Sáenz Rodríguez, Sub Delegada de Bienestar, y Luis Armando Cortazar Domínguez, Sub Delegado de la SEDATU en Tamaulipas.