Contrabandista de personas se estrella contra un vehículo civil después de liderar la aplicación de la ley en la persecución de vehículos

LAREDO, Texas – La Patrulla Fronteriza del Sector Laredo y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvieron a varias personas indocumentadas después de que un traficante de personas no cediera y chocara con un vehículo civil, lo que provocó un terrible accidente en el sur de Laredo.

El incidente ocurrió a última hora de la tarde del 16 de agosto, cuando agentes de la Estación Sur de Laredo respondieron a un informe de un sedán Dodge gris sospechoso que viajaba hacia el norte por la U.S. Highway 83 desde la línea del condado de Webb / Zapata. Los agentes localizaron el vehículo cerca de Magana Hein Road y solicitaron asistencia de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza (AMO) y DPS. DPS intentó detener el vehículo, pero el vehículo no cedió a la policía y huyó hacia el norte por Cuatro Vientos Boulevard. Poco tiempo después, el vehículo sospechoso chocó con un vehículo civil, lo que provocó un vuelco, mientras el conductor intentaba dar un giro en U en la intersección de Lomas del Sur. El conductor y los ocupantes intentaron huir de la escena del accidente, pero fueron detenidos rápidamente con la ayuda de un activo aéreo de AMO. El Departamento de Bomberos de Laredo respondió rápidamente y brindó asistencia médica en el lugar. No se reportaron heridos.

Las personas aprehendidas se encontraban presentes ilegalmente en el país desde los países de México, Honduras y Guatemala y fueron detenidas para su posterior investigación.

Este incidente es otro ejemplo de cómo los traficantes de personas eligen huir egoístamente cuando se encuentran con las fuerzas del orden público, poniendo en peligro las vidas de las personas que intentan explotar y las vidas de la gente de Laredo y las comunidades circundantes. El Sector Laredo continuará colaborando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar a cabo la misión de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar nuestras fronteras y mejorar la prosperidad económica de la nación.

Ayude a tomar posición en contra de estas organizaciones criminales y actos potencialmente peligrosos informando actividades sospechosas en nuestros vecindarios. Para reportar actividades sospechosas como contrabando de extranjeros y / o drogas, descargue la aplicación “USBP Sector Laredo” o comuníquese con la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo al número gratuito 1-800-343-1994.