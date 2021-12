CONNACIONALES ELIGEN LA FRONTERA DE NUEVO LAREDO: INCREMENTA CRUCE UN 55 POR CIENTO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2020

Miles de paisanos han ingresado por Nuevo Laredo procedentes de Estados Unidos en esta temporada decembrina, confirmando así que esta es la principal frontera de México elegida por los connacionales para viajar al interior del país y visitar a sus familiares.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Internación e Importación Temporal de Vehículos (CITEV) y reiteró su compromiso de ofrecer a los connacionales protección y seguridad para que lleguen a su destino de origen.

“Hemos platicado con nuestros paisanos y están contentos por la atención que les damos en Nuevo Laredo, trabajamos para que se sientan seguros, tranquilos y orgullosos de ser mexicanos, de venir a pasar las fiestas con sus familias”, señaló Canturosas Villarreal.

La presidenta municipal mencionó que la ciudad es segura y no hay denuncia de los connacionales, además de contar con elementos de seguridad quienes los están acompañando hasta la salida de Nuevo Laredo y en la carretera está la guardia nacional, quienes también los acompañan para darles mayor seguridad.

De acuerdo a cifras oficiales, el cruce de paisanos incrementó un 55 por ciento en comparación con el año 2020 lo que demuestra que Nuevo Laredo es la frontera más segura para viajar y los ciudadanos sienten más confianza.

“Estamos reflejando que Nuevo Laredo sigue siendo la principal frontera a nivel nacional, tenemos 52 ventanillas abiertas y el tiempo de atención es menor a 20 minutos”, dijo Jorge Arturo Pineda, titular de Banjercito.

Actualmente se han entregado 12 mil 317 permisos desde el 29 de noviembre, existiendo un incremento visible pues en la misma temporada del año 2020 solo se otorgaron 8 mil 015 permisos.

También elementos de Protección Civil y Tránsito ofrecen servicios de auxilio, con ambulancias, paramédicos; mientras que la Policía Estatal realiza un acompañamiento a las caravanas que salen a cada hora a estados como Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, entre otros.

Además por parte de la Dirección de Arte y Cultura se llevan a cabo actividades como un espectáculo de comedia y poesía; danza folclórica y un taller de papiroflexia para que los ciudadanos que visitan la ciudad disfruten y sea más amena la espera.

“Decidí venirme por Nuevo Laredo, está bien el servicio, es seguro para llegar a mi destino, siempre que hemos venido nos ha ido bien, estoy agradecida con el gobierno”, dijo Maribel Lara quien se dirige a Guanajuato.

Los paisanos mencionaron que eligieron esta ruta por ser segura y por el acompañamiento que se les realiza en su camino.

“Siempre he elegido esta ruta para pasar, yo siempre he pasado por aquí y me he sentido segura” dijo Virginia Robles, connacional.

El trabajo en conjunto es posible gracias a una buena coordinación por parte de las diferentes autoridades, siendo el único objetivo brindar una mejor atención a los connacionales

“El apoyo que tenemos de la autoridades y hoy precisamente con el gobierno municipal, tenemos un acercamiento muy grande, tanto de apoyo, en cuestion de servicios y trámites, quiero decirle a lo paisanos que estamos haciendo el trabajo para que esto sea seguro y continuemos siendo la frontera con más ingreso terrestre”, señaló Segismundo Doguin Martínez, titular de la oficina de representación del INM en Tamaulipas.