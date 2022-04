Con Truko ¡Ya Ganamos!, afirman tultecos

ula, Tam. – “Voy a luchar por ustedes y sus familias, por abrir las oportunidades de desarrollo que el municipio y Tamaulipas necesitan”, afirmó César Truko Verástegui, durante su vista a este municipio, luego de solicitarles su apoyo para convertirse en el próximo gobernador de la entidad.

Agradeció que ellos, como los tres partidos que lo postulan PRI, PAN y PRD lo reconozcan como factor de unidad y afirmó que: “voy a luchar por ustedes, pero en esta campaña no quiero ir solo, quiero que ustedes me acompañen, juntos somos más fuertes”, dijo.

Les afirmó que, por primera vez en la historia de Tamaulipas, el candidato a la gubernatura es un hombre que viene del campo, un hombre que se siente orgullos de sus raíces y de su gente, por lo que “los invitó a se vuelvan promotores en esta lucha que encabezó junto a ustedes, vamos a demostrarles que sí se puede”.

En este sentido el candidato de la alianza Va por Tamaulipas, se comprometió a que ya como gobernador, su sexenio será reconocido por el apoyo al campo, a la agricultura y a los ganaderos.

““Y ahí va a estar el Truko Verástegui, para atenderlos y solucionarles sus problemas. No se van a arrepentir de apoyar este proyecto, aquí me van a ver como su gobernador, contento y alegre y escuchando música, porque me gusta la música y me gusta el baile, pero me gusta trabajar, también soy un hombre responsable y leal y la lealtad se refleja a través del tiempo y de las acciones”.

.

Asimismo, hizo una serie de compromisos entre los que destacan todo lo que tenga que ver con soluciones para problemas con el agua, entrega de ambulancias, así como restablecer programas de apoyo que fueron cancelados por la federación como el subsidio al diésel, PROCAMPO, PROGAN agricultura por contrato, seguro catastrófico, PIASRE, entre muchos otros.

Para concluir, manifestó que una de sus mayores convicciones es que la política es un instrumento para servir, para escuchar, para atender, para resolver y para construir, “y ese es el principal compromiso que hoy hago con ustedes, juntos vamos a construir, a crear la condiciones para mejorar el ideal de vida de todos los ciudadanos de Tula”.