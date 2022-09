Con secuelas de salud mental como estrés postraumático fue como quedó Kevin el hermanito de 7 años

Después de los hechos donde perdiera la vida la niña Heidi Mariana asesinada por Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 31 de Agosto del presente año.

Y es que la escena de tener a su hermana herida entre sus brazos fue para el menor tan impactante, por lo que se le está dando un seguimiento médico particular, por parte de los familiares para que pueda superar este trago tan amargo.

“El niño Kevin tiene una afectación emocional muy fuerte según me ha contado la familia padece de insomnio no quiere comer, cuando escucha algún ruido se sobresalta se pone muy nervioso y muy asustado y adicionalmente tiene miedo salir a la calle y subir a un vehículo, están muy presentes las imágenes de su hermanita bañada en sangre”Agrego Ramos Vazquez

Además de la afectación emociónal el pequeño Kevin presenta aún secuelas en su cuerpo y parte del rostro ocasianados por las esquirlas de bala, tras el atentado.

Raymundo RamosVazquez”Queremos informarles que hemos traído a este hospital, un hospital particular al niño Kevin de 7 años el hermano de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez víctima de muerte arbitraria por parte de militares en Nuevo Laredo, el niño Kevin presenta todavía en su cuerpo en su cara, en la parte de su cabeza esquirlas de bala, que hicieron impacto en el vehículo donde se trasladaban junto con un familiar de ellos”

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo apoyara a la familia para darle seguimiento a la denucna ante la Fiscalía General de la República en la muerte arbitraria de Heidi.

Raymundo Ramos Expresó “Y por esa razón el día de mañana vamos a pedir que una psicologa lo atienda tanto a el como asu mamá a su Abuelita a toda la familia porque estan muy afectados fue una tragedia muy fuerte que no se le dese a nadie y también les informo que en la próximas horas acudiremos a la Fiscalía a formalizar la denuncia en contra de perdonal militar que intervino en estos hechos y que hasta el momento según tenemos conocimientos que siguen libres no están puestos a disposición de ninguna autoridad y solamente enfrentan una investigación interna por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que no tiene nada que ver con la muerte arbitraria de Heidi”

Muy posiblemente se haga la reubicacion de la famalia de su domicilio, ya que es parte de la afectación emocional, aseguran las autoridad del Comité de Derechos Humanos.