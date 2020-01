CON ORGANIZACION Y COMPROMISO LA 4TA. TRANSFORMACIÓN LLEGARA A TAMAULIPAS

Organizacion, compromiso, suma de voluntades y gente experimentada que trabajen en equipo para consolidar este sueño que es ahora una realidad. Después de atender la invitación expresa de la Universidad Tamaulipeca como ponente, con temas de importancia en su ramo y debido a los acontecimientos sucedidos en escuelas de violencia por el uso de armas en alumnos, expresó el Titular de la Secretaria de Radio y Televisión Rodolfo González Valderrama, la importancia del analisis en los contenidos que se maneja en Radio y Televisión para evitar este tipo de incidentes por porque ya se están tomando acciones. En el Comité del Organismo Político de Unidos por Morena Reynosa, fue recibido por el presidente Profesor José Luis Godina Rosales y el grupo actores politicos en cabildo, ex candidatos, profesionistas y responsables de estructura de capacitación electoral, territorial y algunas otras carteras, mas simpatizantes y militantes activos de Morena. Godina Rosales también recibió la visita del Diputado Federal Armando Zertuche Zuani quien acompañó en su agenda al Secretario Federal. Y realizó un recuento de las acciones y actividades en materia electoral donde se consolidó Presidencia de la República, Senadurias y Diputaciones Federales y que a pesar de no contar con el apoyo total del partido nacional , estatal y municipal. Se logro con gente experimentada una votación sin precedente del partido en el estado con más de 100 mil votos para la alcaldía 80 mil votos la diputacion del Distrito 9 y 40 mil del Distrito 02 en Reynosa, gracias al trabajo organizado de esta estructura que se esforzó mucho y de corazón para lograr el sueño anhelado. Y es por Ello y convencidos de que el trabajo y liderazgo de Armando Zertuche, trabajarmos para consolidar nuevamente el aterrizaje en Reynosa de la Cuarta Transformación, con visión municipalista en el 2021 y la gobernatura en el 2024. Amor con amor se paga concluyo El.presidente del organismo Unidos por Morena Reynosa. Por su parte el Diputado Federal Armando Zertuche Zuani dijo que desde el Congreso Nacional, la lucha por llevar al pais a la 4ta. Transformacion es enorme pues lo veo en los trabajos legislativos y en los recorridos; Pues no todos cooperan en avanzar hacia la reconstrucción de Morena, para defender el trabajo del presidente, pues persiste prácticas del pasado que movilizan conciencias y nuestro compromiso es con ustedes de sacar del rezago a Reynosa. Zertuche Zuani indicó que es testigo de el excelente trabajo que realizó el Dr. Rodolfo González Valderrama cuando estuvo al frente de una de las Delegaciones más complejas del país en México la Cuauhtemoc, combatiendo el rezago de servicios y manejando finanzas sanas y eficientes. Y al final dijo la voluntad es la circunstancia que nos une al sumar a personas por sobre todos los intereses para completar el sueño en la transformacion del país, concluyó el legislador. Agradecido por la invitación al encuentro con integrantes y sociedad civil afines a morena, informó de su labor partidista desde el 2015, en donde siendo funcionarios asignaron los fines de semana como lo permite la ley, trabajar en la zona sur del estado de Tamaulipas para la reconstruccion de Morena en el Estado, logrando superar metas y en Reynosa; el municipio más importante de Tamaulipas, que contribuyó al triunfo de la presidencia. El nombre tan sugestivo de su organismo Unidos por Morena Reynosa, es ejemplo de trabajo en el estado para Morena. González Valderrama reconoció la preparación para que la 4ta. Transformacion se instale en la ciudad bajo los principios basicos de No Mentir, No robar y No Traicionar. Llevar a cabo el programa de austeridad , otorgando beneficios a la gente más necesitada con los programas sociales, de salud donde se brinde medicina de patente y consulta gratis. Ya que el Seguro Popular cobraba los servicios. Reiterar el impulso a la educación. Infraestructura Carretera y todo con Recurso Federal que en Tamaulipas no se promueve. Por lo anterior, invito a los asistentes a ser voceros del trabajo realizado por el gobierno federal, así como el papel destacado en la camara por Armando Zertuche. Ya que es uno diputado que se ha ganado la confianza del Coordinador Parlamentario de Morena Mario Delgado y el Coordinador de Senadores Ricardo Monreal y todo eso se logra con organizacion, estructura y unidad, por.lo que estoy seguro que en Tamaulipas llegará la 4ta. Transformación para la reconstrucción del Estado y del pais.