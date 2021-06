Con Chuma irá Reynosa ¡hacia adelante!

Reynosa, Tam., 31 de mayo 2021

Gracias a una visión clara de futuro y a un plan de trabajo que permitirá una amplia participación de los sectores productivos de la ciudad y la sociedad en general, el Gobierno de Jesús Ma. Moreno, Chuma generará las condiciones de desarrollo y bienestar que demandan las familias de Reynosa.

Durante un recorrido en las colonias Nuevo México, Lampacitos, Villas de Imaq, Narciso Mendoza y Territorial Campestre, Chuma dialogó con residentes de estos sectores y ofreció atención directa a sus principales retos.

“Sabemos que las necesidades en sus colonias, en sus calles, son muchas pero eso nos obliga a estar cerca de ustedes, a escuchar y resolver y no dejarlos solos, porque es lo que estoy ofreciendo a todos los lugares que he tenido la oportunidad de visitar en esta campaña, ustedes me van a contratar para trabajar y dar resultados”, dijo Chuma.

Reconoció Chuma que su administración enfocará sus esfuerzos en obras que demanda la ciudadanía, como pavimentación en las colonias, dotación eficiente de servicio de agua y alumbrado público.

Pero adicionalmente, se comprometió a continuar promoviendo la llegada de inversión a la ciudad para generar más empleos y mejores condiciones económicas para las familias de Reynosa.

“Tenemos que trabajar de manera sumultánea en todo lo que se requiera para tener una ciudad como la que queremos para nuestros hijos, ordenada, próspera y con servicios de calidad para las familias”, apuntó Chuma.