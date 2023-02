Ciudad Victoria enfrenta crisis de agua potable por falta de suministro

Ciudad Victoria, Tam.- La capital del estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, se encuentra en una crisis de agua potable debido a la falta de suministro del vital líquido en varios sectores de la ciudad; los habitantes se quejan por la falta de agua y por los altos recibos de cobro que no corresponden al servicio que reciben.

Enrique Echeverría, de oficio obrero comentó: “Toda la semana no hubo agua en mi colonia,está mal porque no tenemos ni agua para tomar, ahorita no tenemos ni una gota para tomar nada, no tenemos nada de agua”.

Ibeth Jiménez, madre de familia, expresó su descontento por el aumento en el costo del agua y la falta de suministro: “Hemos batallado mucho con el agua, y llegan los recibos muy elevados y no entiendo por qué? ¡Si no hay agua!, ¿por qué suben el recibo del agua?, y vienen muy elevados; resulta que abrimos la llave y puro aire, no hay nada de agua. ¿Que cobran el aire nada más?”.

La situación empeoró este jueves cuando COMAPA Victoria, el organismo responsable de brindar el servicio de agua potable, informó que se cancelaría el suministro por más de 12 horas de manera generalizada debido a obras de mantenimiento.

“Es algo que sí nos está afectando bastante, no todos tienen la capacidad de comprar un tinaco o una bomba de agua, entonces es un problema que sí está afectando no solamente a mi colonia sino a toda la ciudad entera” manifestó Manuel Morales, un joven estudiante.

Eliseo García Leal, gerente de COMAPA Victoria, explicó: “Estamos trabajando en la presa Vicente Guerrero en la obra de tomas, estamos trabajando en el desazolve del canal de llamada, el desazolve lo que es el Cárcamo donde están las bombas, entonces tiene que haber personal y buzos para trabajar y entonces hay que parar los equipos de bombeo”.

A pesar de las recomendaciones emitidas por el organismo de tomar medidas preventivas recolectando agua, gran parte de la ciudadanía no pudo hacerlo por falta de tiempo o desconocimiento, y solo esperan que pronto se restablezca el servicio.

“La verdad sí se dificulta el abasto si es más complicado el hecho el tener que acarrear agua en las mañanas, que te tenga que durar todo el día hasta la noche, el lavar la ropa se complica, afortunadamente yo vivo con más personas que se encargan de la recolección, pero sí es complicado a la larga” dijo el joven estudiante, Pablo Sánchez.

Ante la situación, algunos planteles educativos decidieron cancelar las clases a pesar de que las autoridades informaron que se utilizarían pipas para abastecer a escuelas y hospitales.

La ciudadanía espera que se resuelva pronto esta crisis de agua potable y que se tomen medidas para evitar interrupciones del suministro de agua.

COMAPA Victoria ha informado que se espera que el servicio se restablezca de manera gradual durante el transcurso de la noche del jueves y primera hora del viernes, sin embargo, queda en manos de la población el tomar medidas preventivas y cuidar el recurso hídrico para evitar futuros problemas de escasez.

Por; Martín Juárez Torres.

