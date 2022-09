BUSCAN SOLUCIÓN CON MODULO DE RIEGO PARA LIMPIAR CANALES

H. Camargo, Tam.- La alcaldesa María del Carmen rocha Hernández se reunió este lunes con el titular del módulo de riego Miguel Zurita Zamora, para buscar una solución al socavón que se formó en el área verde del monumento a la madre y a la limpieza de los canales que atraviesan la ciudad, informo el Arquitecto, Luz Antonio García Gonzalo.

El director de obras y servicios públicos municipales, dijo que el personal de servicios primarios no se dan abasto para mantener limpias, plazas parques y jardines porque hay que limpiar los canales donde algunas personas tiran botes y desechables que forman tapones y provocan que se desborden, como lo denuncio la alcaldesa esta mañana.

Hacemos un llamado a la ciudadanía en general para que nos ayuden a mantener limpias las banquetas y las calles frente a sus domicilio así como a no tirar basura e la via publica, queremos que nos ayuden a tener no solo la ciudad más limpia si no también la que menos ensuciamos, con estas accione les aseguro dijo #MelyRocha #CamargoCrece.