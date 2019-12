Bloquea Hacienda 5 empresas y 6 personas relacionadas con García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, reveló el número de personas, tanto físicas como morales, cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por su presunta relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Nieto Castillo detalló que en total son 6 personas físicas y 5 personas morales, incluyendo familiares de García Luna, a los que se les bloqueo sus cuentas bancarias.

“Fue un trabajo que se hizo con el Departamento de justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ya se hizo el bloqueo de cuentas. Estamos esperando que los bancos reporten cuáles son los montos y evidentemente se presentará la denuncia correspondiente”, dijo el titular de la UIF.

Explicó que por ahora solamente se investiga a Genaro García Luna y no a otros exfuncionarios de la administración que encabezó Felipe Calderón Hinojosa.

“En este momento estamos nada más, hasta este momento al señor García Luna”, dijo.

Las declaraciones fueron emitidas por el funcionario luego de participar en una ponencia en la Universidad Marista de Querétaro.

Genaro García Luna no ha solicitado asistencia consular: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, señaló este martes que Genaro García Luna no ha solicitado asistencia consular y que el Gobierno de México no ha recibido información de las autoridades estadounidenses al respecto.

“La posición de México será, simple y llanamente, proporcionar la información que se requiera: no hemos sido requeridos, hasta ahora, respecto a esa información (la detención de Genaro García Luna), al menos en el caso de un fiscal, pues es un procedimiento establecido así en Estados Unidos”, señaló el canciller.

Marcelo Ebrard indicó que si el exsecretario de Seguridad Publica solicita la asistencia mexicana, se le brindará como a cualquier otro connacional que la pide.

“(Genaro) García Luna es un ciudadano mexicano y si pide respaldo consular, el consulado tendrá que dárselo”, aseguró.

El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, estableció que Genaro García Luna fue sobornado con millonarias sumas de dinero a cambio de permitir la operación del Cártel de Sinaloa en México en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.