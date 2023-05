Refuerzan seguridad en Tamaulipas ante enfrentamiento entre grupos delictivos

Por: Martín Juárez Torres.

Ciudad Victoria, Tam.- En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García, informó sobre los hechos que se han registrado en las últimas horas en Tamaulipas, en relación a un enfrentamiento entre dos grupos delictivos.

Durante la madrugada de este martes, en las cercanías del municipio de Méndez, se tuvo conocimiento de la situación, la Guardia Estatal encontró dos vehículos conocidos como “monstruos” y cuatro unidades motrices incendiadas, sin embargo, no se encontraron víctimas.

Por otro lado, en la ciudad de Matamoros se registraron 16 bloqueos en las vialidades desde las 6:00 AM. gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad del estado y federales, la normalidad se restableció a las 7:00 AM., sin embargo, esto generó psicosis en la población y algunos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases, lo que resultó en la suspensión de clases en 74 de 205 escuelas de Matamoros.

El Gobierno del Estado ha reforzado la seguridad en todas las zonas y se ha coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para dar certidumbre y seguridad a la población.

El General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, confirmó el arribo de 710 efectivos del Ejército que blindarán a los municipios de Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez y Soto la Marina, se trata de 550 elementos del Ejército, 60 de la Guardia Nacional y 100 más del Grupo de Fuerzas Especiales, además de 2 helicópteros artillados.

El Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, preside diariamente la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, lo que ha reflejado resultados positivos en los indicadores de seguridad del estado, a pesar de esto, grupos políticos del pasado buscan generar una percepción falsa de lo que está sucediendo en Tamaulipas a través de las redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que Tamaulipas y el gobernador Américo Villarreal Anaya están siendo atacados por intereses mezquinos de los que se fueron y que pretenden manchar el trabajo que se está haciendo para enmendar la estela corrupción que dejaron los gobiernos del pasado.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a estar atentos y a informarse por los canales oficiales de comunicación del Gobierno del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, para conocer la situación en sus comunidades.

