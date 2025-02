Beto Granados Responde a Señalamientos y Reafirma su Compromiso con Matamoros

.- El alcalde de Matamoros aclara su postura ante intentos de vinculación con un detenido en EE.UU. y reafirma su compromiso con la ciudadanía.

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas | 8 de Febrero del 2025

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, respondió con firmeza a los recientes intentos de vincularlo con una persona detenida en Estados Unidos a través de fotografías difundidas en algunos medios de comunicación. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, dejó en claro que no existe ningún vínculo con dicha persona y que su gobierno sigue comprometido con el desarrollo del municipio.

“Les informo que no tengo ningún tipo de relación familiar o laboral con esta persona. No es funcionario público ni proveedor de algún servicio de mi gobierno”, expresó Granados, enfatizando que no tiene nada que ocultar.

El edil también destacó que las fotografías en cuestión no prueban ninguna relación, ya que, como alcalde, constantemente convive con la ciudadanía y se toma fotos con miles de personas en cada recorrido por calles y colonias. “Así como tengo fotos con él, tengo fotografías con miles de ciudadanos a quienes saludo día a día”, explicó.

Granados hizo un llamado a los matamorenses a no dejarse engañar por campañas de desinformación y reiteró que su prioridad sigue siendo el Renacimiento de Matamoros, un proyecto que busca transformar la ciudad con obras, seguridad y bienestar social.

Mientras algunos intentan desviar la atención con señalamientos sin fundamentos, el alcalde reafirmó su compromiso con la transparencia y el trabajo por un Matamoros mejor.

