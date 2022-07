Becas nivel Preescolar y Medio Superior, para jueves 7 de Julio.

El compromiso adquirido por el Alcalde Carlos Peña Ortiz con los estudiantes de Reynosa, se sigue cumpliendo y este jueves 7 de Julio se entregarán las tarjetas del Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2022 a los alumnos de nivel Preescolar y Medio Superior.

“Lo más importante por atender es el bienestar de las familias reynosenses”, aseguró el Presidente, quien dio a conocer que el padre, madre o tutor que inscribió al becario es quien debe acudir con el Folio firmado, CURP del beneficiario; copia de su INE y un comprobante reciente de su domicilio.

La entrega de la tarjeta bancaria se realiza en orden alfabético de acuerdo al primer apellido del padre o tutor y es importante que acudan solos, con cubrebocas, y respete las medidas sanitaras vigentes.

NIVEL PREESCOLAR:

R, 8:00 AM a 4:00 PM, BIBLIOTECA.

S-T, 8:00 AM a 12:00 PM, AUDITORIO.

U-Z, 1:00 PM a 4:00 PM, AUDITORIO.

NIVEL MEDIO SUPERIOR:

H-J, 8:00 AM a 12:00 PM, CEDIF.

L, 1:00 PM a 4:00 PM CEDIF.

M, 8:00 AM a 4:00 PM PANNARTI.

N-Q, 8:00 AM a 12:00 PM CD. FAM. FELICES.

R, 1:00 PM 4:00 PM, CD. FAM FELICES.