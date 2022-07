Becas municipales sbado 9 de julio, educación Superior

El Gobierno Municipal de Reynosa, que encabeza Carlos Peña Ortiz, continua este sábado 9 de julio a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la entrega de tarjetas de depósito para los becarios de nivel Superior para que reciban el apoyo del Programa de Desarrollo Social en Becas Escolares 2022.

Para la entrega de los plásticos, se deberán presentar el Folio firmado, credencial del INE, comprobante reciente de domicilio y CURP del becario, cumpliendo con las normas sanitarias.

NIVEL SUPERIOR:

N-Q, 8:00 AM a 12:00 PM, BIBLIOTECA.

R, 8:00 AM a 12:00 PM, CEDIF.

S-U 8:00 AM a 12:00 PM, PANNARTI.

V-Z 8:00 AM a 12:00 PM, CIUDAD DE FAMILIAS FELICES.