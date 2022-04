BECAS DE 10 PARA LOS ATLETAS E IMPULSO AL DEPORTE OFRECE ARTURO DÍEZ EN TULA

Tula, Tamaulipas.- El impulso al deporte será una prioridad en el gobierno naranja, donde se darán becas a los atletas de alto rendimiento, además de la apertura de espacios deportivos en cada uno de los municipios donde urge comenzar de cero la transformación de Tamaulipas.

Así expresó el Candidato a la Gubernatura de Movimiento Ciudadano, Arturo Díez Gutiérrez, quien no solo sostuvo un encuentro con jóvenes, si no, también compartió la cancha con los deportistas en el municipio de Tula.

Durante una racha de penales que disputó el candidato ciudadano, se comprometió a darles becas a los atletas de alto rendimiento, quienes serán reconocidos e impulsados para que puedan obtener mejores resultados.

“Para todos ustedes que les gusta el deporte, les vamos a dar becas, yo también soy deportista, me gusta mucho, por eso les voy a dar apoyos dignos para los atletas de alto rendimiento, para que puedan seguir adelante, ya verán vamos a comenzar de cero en el deporte”, aseguró.

Destacó: “el gobierno de cuarta ustedes lo vieron, a los deportistas los han olvidado, les quitaron el apoyo y con el de trucos tampoco les han dado nada y los traen pidiendo dinero en las calles para poder ir a representar al estado en sus competencias”.

Díez Gutiérrez se comprometió a mejorar los espacios deportivos en todo Tamaulipas, a hacer más lugares para que los jóvenes pueden hacer ejercicio, para tener jóvenes fuertes, sanos.

“En nuestro gobierno habrá becas dignas para atletas de Díez, además de espacios deportivos dignos, donde combatiremos el pandillerismo con actividades deportivas para los jóvenes y niños”.

El candidato se comprometió a transformar cada rincón olvidado en un espacio donde se practique el deporte, en las áreas verdes enmontadas, se van a limpiar y hacerlas canchas deportivas.

Durante este domingo el candidato llevó a cabo una serie de recorridos y reuniones con los ciudadanos, donde los invitó a votar por un verdadero cambio, por la tercera vía que es Movimiento Ciudadano.

“Queremos decirles que, si se puede pintar el estado de naranja, ya se hizo en Jalisco y Nuevo León, ahora sigue Tamaulipas, pero para lograrlo necesitamos de su apoyo para que este estado pueda comenzar de cero”.