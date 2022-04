El Gobierno Municipal continuará con la entrega de tarjetas bancarias de la beca Una Nueva Era (UNE) para las personas que fueron seleccionadas por medio de la convocatoria y no tuvieron la oportunidad de asistir a recogerla.

La entrega será en la preparatoria municipal José Vasconcelos, ubicada en Lago de Chapala entre la calle Eva Samano y Carretera Aeropuerto, los días lunes, martes y miércoles de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Aproximadamente son 250 tarjetas que aún no han sido entregadas.

Se recomienda a la ciudadanía que aún no utilice la tarjeta porque puede ser bloqueada por el banco, situación que tendrían que solucionar en el banco.

Después de ser entregadas la totalidad de las tarjetas se dará a conocer cuando se realizará el depósito de los meses octubre, noviembre y diciembre.

Además en caso de ser extraviada la tarjeta de la beca, el trámite de sustitución lo tendrían que hacer directamente con el banco.

La documentación que deben presentar es el comprobante de domicilio, el INE en caso de no contar con el INE pueden llevar el pasaporte o cartilla militar en caso de los hombres.

FUENTE: Francisco Javier Altamirano Carrasco

CITA TEXTUAL: “La ciudadanía estuvo muy participativa nos apoyó bastante y fue un éxito la entrega, le agradezco a la ciudadanía por la buena disposición y la espera para darles este resultado”.