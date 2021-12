Atiende el Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz a habitantes de Los Almendros

El Alcalde Carlos Peña Ortiz, presidió este miércoles 15 de diciembre, la Audiencia Pública, donde se atendieron a cerca de 600 habitantes del fraccionamiento Almendros y colonias vecinas, con consultas médicas, dentales, servicios del Ayuntamiento, DIF y de la COMAPA.

“En enero vamos a iniciar las becas académicas, de titulación, para niños artistas, deportistas, de oficio, para que inscriban a sus hijos o nietos; los requisitos se van a publicar en Facebook”, anunció el Presidente Municipal en el evento en que también se otorgaron despensas y atención a mascotas.

“Hay gente que no pudo venir, se quedó en su casa porque no está en condiciones de salir, así que por favor ayúdenos a llevar la información a los más necesitados, no sean indiferentes, de eso se trata este movimiento de transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el Alcalde.

En su acercamiento con los reynosenses, el Presidente Carlos Peña dio a conocer la oferta laboral de 371 vacantes, por parte de algunas firmas comerciales.

Entre otros servicios, el Alcalde, acompañado por el Presidente del Patronato del DIF-Reynosa, Lic. Carlos Luis Peña Garza, entregó andadores, muletas bastones, sillas de ruedas y puso a disposición de los interesados, cirugías de cataratas y carnosidad, detección de cáncer de mama y análisis de próstata.