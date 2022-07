ASISTE ALCALDESA AL ARRANQUE DE NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO EN RÍO GRANDE CITY TX.

Rio Grande, City, Tx.- La alcaldesa María del Carmen Rocha Hernández asistió este jueves, a la ceremonia de arranque del nuevo complejo hospitalario de última generación, para un desarrollo médico muy esperada en City of Rio Grande City, Texas, DHR Health Starr County Memorial Hospital Starr County Texas.

Este proyecto innovador, en el que van de la mano de The County Starr y Starr Couny Industrial Foundation, The Río Grande City, Tx, beneficiaran a las nuevas generaciones al proveer servicios médicos generales y de especialidades así como un gran impacto económico, por que generara nuevo empleos.

La jefa del ejecutivo local estuvo acompañar en este evento en el que participaron el Vicegobernador de Texas, Dan Patrik, el Juez del Condado Starr, Eloy Vera y el Mayor de Río Grande, Joel Villarreal, del Embajador Internacional, Rubén Islas, del director de Desarrollo Económico. Héctor Manuel Chapa García y regidores del ayuntamiento.